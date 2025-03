L’Observatoire du football du CIES place l’ASSE parmi les équipes les moins préparées pour l’avenir en Ligue 1. Avec seulement 29,9 % de "minutes sécurisées", les Verts affichent un effectif fragile à long terme.

D’après la dernière étude du Centre International d'Étude du Sport (CIES), l’ASSE se classe parmi les équipes de Ligue 1 avec le moins de stabilité contractuelle. Le concept de "minutes sécurisées" désigne la part de minutes jouées par des joueurs dont le contrat court au-delà de 2026. Avec un modeste 29,9 %, le club du Forez se retrouve en bas du classement, seulement devant Angers (20,4 %) et Le Havre (3,9 %).

En comparaison, l’AS Monaco (91,3 %) et le PSG (87,9 %) dominent le classement en France, leur garantissant une ossature solide pour les saisons à venir. Ce manque de stabilité dans l’effectif des Verts interroge, surtout à l’approche des prochaines périodes de mercato. Si le renouvellement de l'équipe est attendu, voire programmé, Kilmer semble vouloir se concentrer sur l'été pour apposer sa patte sur l'effectif. Avec un recrutement onéreux en 2024, Ivan Gazidis passera-t-il la surmultipliée lors de la prochaine fenêtre de transferts ?

Un effectif en fin de cycle ?

Ainsi, en analysant plus en détail les chiffres, la situation devient plus préoccupante. Si 39,2 % des minutes sont disputées par des joueurs sous contrat jusqu’en 2026, une grande partie des cadres arrivent en fin de bail plus tôt. En effet, 14,3 % des minutes ont été jouées par des éléments dont le contrat expirera dès la fin de saison, et 7,4 % par des joueurs déjà partis.

De plus, 9,2 % du temps de jeu est occupé par des joueurs prêtés, ce qui souligne un manque de continuité dans le projet sportif. Contrairement à d’autres clubs misant sur la stabilité à long terme, Saint-Étienne semble naviguer à vue et risque de devoir reconstruire une partie de son effectif dès cet été.

Quelles conséquences pour l’avenir de l’ASSE ?

De toute évidence, un effectif peu sécurisé peut avoir plusieurs répercussions négatives. D’une part, le club pourrait connaître un exode de joueurs sans possibilité de générer des indemnités de transfert conséquentes. D’autre part, l’absence de continuité dans le groupe peut affecter les performances sportives, notamment en cas de qualification pour une compétition européenne.

À court terme, la direction stéphanoise devra faire des choix forts pour renforcer la stabilité de l’équipe. Ainsi, la prolongation de certains cadres et une politique de recrutement plus axée sur le long terme semblent indispensables pour éviter une nouvelle période d’instabilité.

L’ASSE doit rapidement réagir pour ne pas voir son projet sportif fragilisé encore davantage. Avec un avenir incertain, la gestion du mercato estival sera cruciale pour assurer la compétitivité du club dans les saisons à venir.