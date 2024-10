L'ASSE accueille le RC Lens de Will Still ce samedi dans un chaudron gonflé à bloc. Un énorme avantage pour les Verts, alors que les Lensois se retrouvent amoindri. Le coach des Sang et Or a dévoilé la liste de ses absents pour le retour sur les terrains de Ligue 1.

Retour sur les prés de Ligue 1

Après une trêve internationale bien chargée pour certains Stéphanois, l'heure du traditionnel match de championnat a sonné. "Les internationaux sont revenus avec divers résultats, mais sans blessure, c’est l’essentiel", évoquait Olivier Dall'Oglio en conférence de presse ce jeudi.

Les Stéphanois accueillent ce samedi un RC Lens neutralisé quatre fois consécutivement en championnat. D'abord meneurs à Strasbourg, les Lensois se font égaliser par deux fois. C'est ainsi sans aucun doute que les Sang et Or souhaiteront s'imposer face à une équipe de Saint-Etienne qui ne joue pas dans le même championnat

Un RC Lens amoindri

Will Still, fraîchement débarqué, devra composer sans plusieurs de ses joueurs à Saint-Étienne. Martin Satriano ne retrouvera pas les terrains avant 6 à 8 mois, faute à une rupture des ligaments croisés. "Je l'ai eu au téléphone", avouait le coach Lensois. "C'est une période difficile parce que je sais qu'il avait envie de prouver pourquoi on l'a fait venir ici."

Le coach belgo-britannique a détaillé par la suite les blessures et absences de son effectif. "Ruben Aguilar s'est démis l'épaule et va devoir se faire opérer. Il sera disponible quelques mois." Outre les absences de longues dates (Cabot, Koffi), "Deiver Machado a une gêne aux ischios et sera encore indisponible quelques semaines", ajoute Will Still. "Il y a un doute sur M’Bala Nzola qui ne s'est pas entraîné ce matin à cause d'une gêne aux ischio."

Mais Will Still pourra compter sur le retour du défenseur Kévin Danso. "Par sa qualité, par son expérience, par son profil de leader aussi, ça va faire du bien à tout le monde (...) Neil El Aynaoui, Hamzat Ojediran et Sidi Bane sont de retour à l'entraînement et vont jouer avec la réserve ce samedi et le retour de suspensions de Anas Zaroury et de Rémy Lascary."