"Ce n’est jamais agréable de prendre 5-1 à l’extérieur, sachant que c’est une équipe qui n’avait pas marqué de but. Vous prenez une gifle. Je ne pense pas qu’on se soit vus trop beaux, je ne pense pas que ce soit le problème aujourd’hui. En revanche, on a vu cette équipe du Havre qui a su patienter et nous faire mal sur les phases de transition. Nous, on a été stériles sur les phases offensives. On n'a pas fait assez de différences."

Se rassurer contre Dijon

Ce n'est pas le moment de douter. Les Vertes vont pouvoir compter sur le soutien de leur public au Stade Salif Keita. Ce dernier était venu en nombre pour les encourager, contre le Paris FC. Le point commun entre ces deux rencontres est qu'elles se jouent quelques heures avant celles des garçons. Il est donc possible de suivre les deux rencontres, puisque les deux stades ne sont distants que de quelques mètres. L'heure de la rencontre a été fixée à 15h30.

Les bourguignonnes n'ont connu qu'une fois le succès cette saison, c'était contre le Stade de Reims.

Ce qu'il faut savoir