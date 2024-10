Olivier Dall'Oglio retrouve le sourire ces dernières semaines. L'entraîneur de l'ASSE a pu disposer de quinze jours pour préparer une rencontre très importante face au Racing Club de Lens. ODO s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Lens ? Il s'agit d'une équipe très solide, bâtie avant tout pour ne pas encaisser de buts. Ils sont efficaces, athlétiques et particulièrement accrocheurs. C'est une équipe rugueuse qui aime les duels. Ils sont également dangereux sur les coups de pied arrêtés et les contre-attaques, donc on s'attend à une opposition de haut niveau. Nous devrons être à la hauteur de la puissance qu'ils vont déployer, et maintenir un haut niveau de concentration, car ils récupèrent le ballon haut et contre-attaquent très vite."

Un défi pour l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Je pense que ce match représente un véritable défi. Cette équipe fait partie des trois formations invaincues, ce qui ajoute à l'enjeu. Ce ne sera pas un défi facile, mais nous comptons sur notre public pour nous soutenir. Eux aussi ont l'habitude de jouer devant un public passionné, mais il nous faudra un public encore plus fervent pour ce match. Nous devons être plus intenses dans nos courses, plus concentrés et surtout plus efficaces devant le but. Les occasions étaient là dans les matchs précédents, il faut maintenant savoir tuer les rencontres. En défense, nous devenons de plus en plus solides, mais nous devons encore élever notre niveau de jeu. Offensivement, l'efficacité doit être au rendez-vous, car cette équipe est certainement plus difficile à percer que celle d'Auxerre.

ODO aime la concurrence

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Sur le plan individuel, certains joueurs poussent très fort derrière, ce qui est intéressant car cela oblige les titulaires actuels à se surpasser. On le voit avec Ibra Sissoko, qui a élevé son niveau en réponse à la concurrence de Lucas Stassin. Cette émulation est très positive, que ce soit chez les attaquants ou les défenseurs.