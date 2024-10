C'est le retour de la Ligue 1 ! Ce samedi à 19h, l'ASSE reçoit le Racing Club de Lens. Une affiche très attendue dans un Chaudron qui s'est rempli à une vitesse impressionnante. Bien avant l'ouverture des ventes au grand public, le stade affichait déjà complet. Pour cette rencontre, Olivier Dall'Oglio espère pouvoir compter sur la majorité de son effectif. Présent en conférence de presse d'avant-match, le coach stéphanois a fait le point sur l'état de son vestiaire.

Des absences déjà confirmées à l’ASSE

Depuis le début de la saison, l'ASSE n'est pas épargnée par les blessures, surtout en défense. Touché au ménisque lors du match contre Brest le 31 août dernier, Yvann Maçon manquera plusieurs mois de compétition. Cependant, le latéral stéphanois a été aperçu sur les terrains d'entraînement ce mardi, tout comme Pierre Cornud. Arrivé durant le mercato, Cornud s'est blessé contre Nice. Le latéral gauche de l'ASSE souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, et son absence est estimée à plusieurs semaines encore. De plus, Olivier Dall'Oglio doit composer sans Marwann Nzuzi. Titulaire en début de saison, le latéral gauche s'est blessé lors d'un match avec l'équipe réserve face à Thonon. Kévin Pedro est, lui aussi, forfait.

En défense, Anthony Briançon est toujours blessé à un genou. Il y a une quinzaine de jours, L'Équipe annonçait que l'ancien capitaine de l'ASSE avait été opéré du genou droit et qu'il ne reviendrait pas avant un mois. Thomas Monconduit est également blessé à une cuisse et sera absent encore plusieurs mois. De retour à l'entraînement la semaine dernière, Ibrahima Wadji a été victime d'une nouvelle rechute musculaire. Il est actuellement en rééducation à Clairefontaine.

Il est aussi bon de noter que Mathis Amougou avait une poche de glace sur son genou droit après la rencontre face à Auxerre. Il a pour autant bien repris l'entraînement et devrait être présent. Enfin, l'attaquant Géorgien, Zuriko Davitashvili est sorti "en boitant" lors du succès de la Géorgie face à l'Albanie, 1-0 ce lundi soir. Mais pas d'inquiétude a priori pour l'homme en forme de l'ASSE.

Les mots d’ODO sur son effectif

Présent en conférence de presse ce midi, Olivier Dall'Oglio a donc pu faire un point sur son effectif, avant de recevoir le RC Lens :

"Les internationaux sont revenus avec divers résultats, mais sans blessure, c’est l’essentiel. Yvann Maçon et Pierre Cornud courent, c’est bien même s’il faudra encore un peu de temps. On va d’abord réintégrer le premier de manière progressive la semaine prochaine. Pour le second, ce sera un peu plus long."