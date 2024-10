Les Verts ont battu Auxerre dans le Chaudron pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Le championnat va ensuite prendre une pause pour le football de sélection. À l’issue de la trêve internationale, l’ASSE recevra le Racing Club de Lens à Geoffroy Guichard. Le club artésien a récupéré un homme fort avant de venir dans le Forez.

Lens pour une seconde réception d’affilée

Dès ce lundi, le football de sélection va reprendre ses droits. L’avant dernière trêve de l’année 2024 va débuter. Cette trêve intervient seulement 1 mois après la dernière. Après 4 matchs disputés entre les 2 échéances, les Verts ont pris leurs premiers points en Ligue 1. L’ASSE va enchaîner un second match consécutif à domicile en championnat. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio accueilleront Lens le samedi 19 octobre à 19h.

La trêve internationale va concerner plusieurs joueurs des 2 cotés. Du côté stéphanois, Ben Old, Zuriko Davitashvili, Mathis Amougou, Dylan Batubinsika sont notamment sur le pont.

Danso va bientôt retrouver la Ligue 1

Son transfert avorté, cet été, aura eu le don de beaucoup faire parler. Kevin Danso aurait dû être un joueur de l’AS Roma. La transaction a finalement été annulée en raison d’un problème cardiaque. Dans le même temps, Lens se faisait éliminer de la course à la phase de Ligue de l’Europa Conférence. L’international autrichien a donc dû revenir dans les Hauts De France où il était encore sous contrat.

Apres avoir récemment perdu Martin Satriano, victime d’une rupture des ligaments croisés, une bonne nouvelle est arrivée à Lens. Le club Sang et Or a annoncé le retour imminent de Kevin Danso à la compétition. Le defenseur n’est plus menacé par ses problèmes cardiaques. Des médecins spécialisés ont levé les doutes concernant l’Autrichien. Un retour en Ligue 1 face à l’ASSE est certainement envisagé du côté de Will Still et de son staff.