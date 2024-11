De retour en Ligue 1, l'ASSE doit désormais obtenir le maintien sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio. Si Saint-Étienne est passée sous pavillon canadien, la nouvelle direction a mis les moyens cet été (23M€). Un gros coup notamment semble être déjà rentabilisé.

Premières minutes en Ligue 1

Zuriko Davitashvili n'avait toujours pas évolué dans l'élite française avant de rejoindre Saint-Étienne cet été. Mais après une saison à 16 réalisations avec les Girondins (huit buts, huit passes décisives), les dirigeants stéphanois ont posé un chèque de six millions d'euros sur le géorgien. Une décision qui a laissé place au scepticisme chez les experts.

Christophe Dugarry (RMC) : "Ils ont pris le mec de Bordeaux ? Tu te rends compte qu’il était titulaire, Davitashvili ou je ne sais pas quoi ! À Bordeaux, il n’avait pas sa place. Il était déjà remplaçant en Ligue 2."

Depuis, c'est douche froide pour le champion du monde 98. Zuriko Davitahsvili performe et se sent à l'aise dans le Forez. "On a des supporters incroyables." Déclare le Stéphanois pour Géo Team. "Même quand tu ne joues pas bien, l'ambiance te pousse à faire mieux ! C'est très motivant pour les joueurs."

Davitashvili parmi les top players européens ?

La bande à Gazidis a fait fort avec l'acquisition de Zuriko Davitashvili. Le géorgien affole les compteurs sous la tunique verte. Grand acteur de la 16e place en championnat, l'attaquant de 23 ans a déjà trouvé le chemin des filets à cinq reprises. Zuriko Davitashvili a en effet inscrit 50 % des réalisations de l'ASSE (10). Le média Fotbolldirekt souligne, d'après des statistiques rapportées par Opta, que seuls Chris Wood (Nottingham, 53 %) et Erling Haaland (Manchester City, 55 %) font mieux.

Mieux encore, le géorgien a distribué deux passes décisives depuis le début de saison (Lille, Nantes). L'attaquant est ainsi impliqué dans 70 % des réalisations stéphanoises. Aucun joueur du top 5 européen ne fait mieux. Zuriko Davitashvili surpasse alors des noms comme Omar Marmoush (Francfort, 69 %) ou Mohamed Salah (Liverpool, 67 %).

Une statistique qui révèle la parfaite adaptation du stéphanois dans le championnat français. Mais avant tout, la dépendance de la deuxième pire attaque de Ligue 1 à Zuriko Davitashvili.