Débarqué cet été en provenance de Bordeaux, Zuriko Davitashvili s'est rapidement imposé comme le facteur X de l'ASSE. Le géorgien a accordé une longue interview à la chaîne YouTube Geo Team. Retranscription.

Son arrivée à l'ASSE

Zuriko Davitashvili (ASSE) : "Ma période d'adaptation à l'ASSE ? On peut dire que cette période d'adaptation a été plus facile que les autres. Tout s'est bien passé, tout le monde m'a bien accueilli. Contre Villareal en préparation, j'ai marqué deux buts et fait une passe décisive. Il faut dire que ça aide. J'ai senti la confiance de tout le monde et je le ressens encore. Je suis arrivé avec un peu d'expérience. On peut dire que la période d'adaptation est terminée. On commence à s'adapter, les nouveaux sont arrivés, moi y compris. On doit commencer à montrer notre jeu.

Lors de mon arrivée à Bordeaux, personne ne me connaissait. Quand je suis arrivé ici à Saint-Etienne, mon transfert a coûté plus cher à l'ASSE. Lors de la première saison à Bordeaux, j'étais en prêt. Il y avait des problèmes administratifs qui m'empêchaient de jouer. C'était difficile psychologiquement. Après, j'ai marqué lors de mon premier match avec Bordeaux aussi. Cela m'a aidé pour mes débuts en Gironde. Mais il est vrai que la première saison à Bordeaux a été dure pour moi et ça se voyait dans mes stats. Cette saison, avec l'ASSE, même les statistiques se sont améliorées."

Sa réponse à Duga

Zuriko Davitashvili (ASSE) : Les critiques de Christophe Dugarry (qui avait dit qu'il ne savait pas qui il était en lui reprochant de venir d'un banc de L2). Je crois qu'il ne regarde pas les matchs et qu'il a simplement vu le score de notre défaite à Nice (8-0). Bien sûr que j'ai été touché. Tout le monde peut avoir un avis sur les joueurs.

Mais quand je lis ces commentaires, c'est une sorte de motivation pour moi. C'est avec mon jeu que je dois prouver les choses. Il n'y a pas d'autres solutions. Ces commentaires me motivent, c'est avec mon jeu que je dois prouver des choses. Tu dois entrer sur le terrain et montrer à cette personne qui te critique qu'elle a tort. Je pense que tout est arrangé après mes performances. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. C'est comme ça. Cela fait partie du sport et du foot.

C'est un défi qui me renforce et me motive à travailler davantage. Il faut faire plaisir aux supporters, à la famille et à tout le monde en jouant. Il faut montrer que ce n'est pas un hasard si tu es sur la pelouse, dans ce club, à ce niveau.

Zuriko déjà fan des Verts

Zuriko Davitashvili (ASSE) : "Après mon triplé face à Auxerre ? Ce match contre Auxerre a été mon meilleur match en club. C'est une émotion inoubliable avec une ambiance incroyable dans le stade. C'était magique. On a des supporters incroyables. Même quand tu ne joues pas bien, l'ambiance te pousse à faire mieux ! C'est très motivant pour les joueurs.

À Bordeaux, les supporters sont incroyables aussi, mais ici, à Saint-Etienne, ils sont meilleurs. Ici, ils aiment le foot différemment. Le stade est toujours plein, les supporters derrière les cages, ça crée une ambiance magique.

Pour revenir à mon triplé face à Auxerre, j'ai raté une occasion à 2-0 et quand on a encaissé le but du 2-1, j'ai commencé à stresser un peu. J'étais vexé contre moi-même. Je ne voulais pas qu'ils reviennent au score à cause de cette occasion ratée. Après avoir marqué le troisième but, j'étais soulagé, je me suis calmé. J'étais très content et je devais célébrer devant les supporters. C'est ce qu'il faut faire quand tu vois les supporters descendre. J'avais tellement d'émotions quand j'ai marqué après avoir raté mon occasion précédente. Je suis tombé. C'était incroyable.

J'espère qu'on va continuer comme ça. On a gagné notre dernier match à domicile (vs Strasbourg). C'est trois points qui seront très importants. Je crois que chez nous, nous sommes très forts, mais à l'extérieur, ça reste difficile."