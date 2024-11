L’ASSE continue de miser sur sa jeunesse avec la signature, ce lundi, du premier contrat professionnel de Djylian N’Guessan. À seulement 16 ans, cet attaquant prometteur, formé au sein du prestigieux centre de formation stéphanois, s’est engagé jusqu’en 2027 avec les Verts, poursuivant ainsi un parcours fulgurant amorcé dès l’âge de 7 ans.

Djylian, natif de la région, a gravi toutes les étapes au sein du club depuis ses premiers pas sous les ordres de Patrick Liogier, responsable de l’école de football. Surclassé à chaque catégorie, il s’est illustré par une progression constante et une efficacité redoutable devant le but. Avec plus de 20 réalisations lors de la saison 2023-2024 en U17, U19, et Coupe Gambardella, il a confirmé son statut de pépite offensive. Cette année, il a déjà marqué en National 3 malgré un temps de jeu limité, prouvant qu’il peut rivaliser avec des joueurs plus expérimentés.

Son talent ne s’arrête pas aux frontières stéphanoises. Djylian brille également sous le maillot tricolore des Équipes de France U16 et U17, où il affiche des statistiques impressionnantes : 14 buts en seulement 10 titularisations. En mars dernier, il a contribué au sacre des Bleus lors du prestigieux Tournoi de Montaigu, confirmant son potentiel à l’échelle internationale.

Pour Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, cette signature symbolise la réussite du projet du club basé sur la formation : “Djylian incarne notre vision. Son sens du but et son engagement attirent déjà l’attention, mais il a choisi de s’inscrire dans notre projet.”

De son côté, Djylian savoure ce moment tout en gardant les pieds sur terre : “Ce contrat est une étape, pas une finalité. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m’ont aidé, et je veux continuer à progresser.”

Avec Djylian N’Guessan, l’AS Saint-Étienne semble avoir trouvé un nouvel ambassadeur de sa jeunesse dorée, prêt à écrire de belles pages dans l’histoire des Verts.