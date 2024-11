Plusieurs joueurs de l’ASSE ont rejoint leur sélection durant la trêve internationale. Si certains ont été convoqués avec l’équipe A de leur pays, d’autres évoluent encore avec les catégories de jeunes. Lucas Stassin a par exemple été appelé avec les U21 de la Belgique. Ayman Aiki (U20), Mathis Amougou (U19) et Nadir El Jamali (U18) sont eux avec les Bleuets durant cette trêve. Un autre (très) jeune joueur était aussi sur le pont avec sa sélection.

Samuel Fukeki (ASSE) buteur avec les jeunes de la Roumanie

Samuel Fuleki est un ailier évoluant principalement avec le groupe U16 de l'ASSE. Né en 2009, ce jeune joueur a aussi pu jouer avec les U17 Nationaux cette saison, tout comme son frère Rafael, lui aussi âgé de 15 ans. Capable de réaliser de belles différences notamment grâce à ses qualités physiques et de vitesse, il est l'un des joueurs à suivre dans sa génération du côté du Forez.

Durant la trêve internationale, Samuel Fuleki était convoqué avec les U16 roumains. Le stage de la sélection roumaine se déroulait en Slovaquie du 10 au 17 novembre. Une double confrontation entre les U16 roumains et slovaques était au programme.

Lors du premier des deux matchs, Samuel Fuleki était remplaçant au coup d'envoi. Le jeune ailier est entré à la mi-temps et s'est illustré. Il a en effet inscrit l'unique but de son équipe durant la rencontre d'une frappe surpuissante sous la barre. Ce but a ainsi permis aux Roumains d'égaliser (1-1).

Lors de la seconde manche, les deux équipes devaient se départager après un premier match nul. Samuel Fuleki, numéro 7 derrière le dos, était cette fois titulaire après avoir marqué des points lors de la première opposition. Là encore, le joueur stéphanois s'est montré décisif. Il a une nouvelle fois marqué le seul but des siens. En effet, il était à la réception d'un centre pour conclure en deux temps. Les roumains ont encore été tenus en échec par la Slovaquie (1-1).