La lourde défaite de l’ASSE face à Nice (8-0) a largement été commentée. Rien de moins logique pour un score aussi historique que vexant. Christophe Dugarry, ancien joueur, aujourd’hui chroniqueur sur RMC n’a pas mâché ses mots. Le champion du monde 98 s’est exprimé dans l’émission Rothen s’enflamme. Il enfonce les Verts. Extraits.

Jérôme Rothen (RMC) : « Les 8-0 on n’en voit plus aujourd’hui. Il y a un problème quelque part. Les joueurs ne se sont pas préparés comme il fallait. Je ne comprends pas. Si tu crois que c’est parce que tu as battu Lille que tu peux aller tranquille à Nice… Il y a aussi des matchs où l’adversaire a une réussite folle. C’est le cas en première période. Tu as eu l’impression qu’à chaque frappe ça trouvait les filets. Mais quand on regarde le profil des joueurs de l’ASSE… Quand on regarde Abdelhamid. Je ne veux pas tomber sur lui en particulier. Pour autant, là, il est complètement à la ramasse. Tout va trop vite pour lui.

Là, c’est le mental qui a flanché. Comment tu peux accepter ça sans avoir aucune réaction ? «

Christophe Dugarry (RMC) : « Le club a été racheté, non ? Donc avec un club racheté, c’est l’effectif qu’ils ont là ? J’ai regardé l’effectif, la composition d’équipe, c’est catastrophique ! Ils ont pris le mec de Bordeaux ? Tu te rends compte qu’il était titulaire, Davitashvili ou je ne sais pas quoi ! À Bordeaux, il n’avait pas sa place. Il était déjà remplaçant en Ligue 2.

Le mal est profond. Quand tu prends huit buts, le mal est profond. L’équipe n’a pas le niveau et va galérer toute la saison. L’équipe n’a pas le niveau. Je ne comprends pas qu’un club soit racheté et qu’il n’y ait pas une enveloppe pour se renforcer. Car il ne faut pas recruter, il faut se renforcer.

Le président n’est jamais là ? Alors pourquoi a-t-il racheté le club ? […] On ne connaît pas un joueur. Ce sont des joueurs de Ligue 2 ou de bas de classement de Ligue 1. Il n’y a rien. Tu t’attends à quoi avec un effectif comme ça ? Je veux bien que les supporters soient importants et soient le douzième homme, mais ils ne sont pas sur le terrain les supporters. L’effectif, il n’est pas bon, il n’y a rien ! »