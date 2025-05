L'été dernier, Beres Owusu (Quevilly-Rouen), Darling Bladi (Bourg-Péronnas) et Karim Cissé (Annecy) avaient quitté le club en prêt. Ils avaient été rejoints cet hiver par Ayman Aiki (Bastia) et Jibril Othman (Francs Borains). Mais la saison touche à sa fin et tous les joueurs prêtés par l'ASSE vont donc bientôt effectuer leur retour dans le Forez.

Si Othman a d'ores et déjà terminé sa saison avec le RFB en deuxième division belge, les joueurs prêtés par l'ASSE en Ligue 2 et en National 1 étaient encore sur le pont le week-end dernier. Malheureusement, Karim Cissé et Ayman Aiki n'étaient pas convoqués avec leur club respectif pour la dernière journée du championnat de Ligue 2. Une situation qui est devenue la norme pour le premier cité, qui ne compte pas la moindre apparition sous les ordres de Laurent Guyot depuis fin février...

Bladi passeur, Owusu solide

Les choses se déroulent en revanche nettement mieux pour les deux stéphanois prêtés en National 1. En effet, Darling Bladi était une nouvelle fois aligné d'entrée avec le FBBP01 vendredi dernier. Très actif dans son couloir gauche et à l'origine de plusieurs situations de son équipe, le latéral a même fini par se montrer décisif face à Sochaux. Sur corner, il a offert un super ballon que Souleymane s'est chargé de propulser au fond des filets. Bourg-Péronnas l'a finalement emporté (0-1) et pointe à la 6ème place au classement.

Beres Owusu était lui aussi titulaire avec QRM à l'occasion de l'avant dernière journée de National 1. Face à Villefranche, les hommes de David Carré se sont imposés sur le score de 0-1 et le défenseur central formé au club a livré une prestation solide en défense. De quoi valider le maintien des Normands en troisième division. Pour rappel, Owusu avait exprimé à notre micro sa volonté de s'imposer en Vert la saison prochaine : "J'ai toujours souhaité m'imposer à l'ASSE, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Maintenant tout dépendra du discours du club. Mais j'irai à la préparation cet été avec la même envie, pour m'imposer et j'espère que ça le fera."