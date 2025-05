Saint-Étienne s'est imposée ce samedi face à Reims (0-2). Une victoire acquise dans la maîtrise, et qui permet de relancer les espoirs d'un maintien en Ligue 1. Florian Tardieu, premier buteur de la partie, a livré son analyse en zone mixte.

"Ce qui me rend vraiment fier aujourd’hui, c’est l’état d’esprit du groupe."

Florian Tardieu, milieu de l'ASSE et buteur face à Reims : "Le but ? Ça fait toujours plaisir, forcément. C’est mon premier en Ligue 1 avec Saint-Étienne, donc ça marque, surtout dans un match aussi important. Mais ce n’est pas une fin en soi. J’étais content, oui, mais ce qui me rend vraiment fier aujourd’hui, c’est l’état d’esprit du groupe. Tout le monde a répondu présent, même les remplaçants qui sont rentrés ont fait le taf. Franchement, je veux surtout souligner ça : l’état d’esprit collectif."

Horneland a trouvé les solutions pour l'emporter

Florian Tardieu : "Avant le match, le coach nous avait prévenus : on allait sûrement être en supériorité au milieu, et que le match se jouerait là. Et c’est exactement ce qui s’est passé. On a su gérer ça, tous les trois, on s’est bien trouvés, on s’est bien entendus, et même défensivement, on a été solides. Mais finalement, c’est la victoire de toute une équipe, pas juste du milieu de terrain."

"Tout donner" pour obtenir le maintien en Ligue 1

Florian Tardieu : "On savait qu’on n’avait plus notre destin entre nos mains. Mais on ne voulait surtout pas avoir de regrets ce soir. On voulait gagner, point. Ensuite, on verrait les autres résultats. On a un peu suivi, oui, mais le plus important, c'était de faire notre part. Et on l’a faite. Maintenant, il reste un match. Ce sera chez nous, et il faudra tout donner. On pensera aux autres scores après. D’abord, il faut penser à nous, gagner devant notre public, c’est la priorité.

Franchement, ça va être dingue ce dernier match. Un vrai showdown. Comme à chaque fois, on s’attend à une ambiance énorme. Et à nous aussi de faire le job, de porter le public avec nous, de mettre le feu. On veut montrer qu’on a encore faim, qu’on veut ce maintien. Et sincèrement, je n’ai aucun doute : Geoffroy-Guichard sera en feu."