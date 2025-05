Les U17 de l'ASSE jouaient leur dernier match de la saison contre Grenoble à l'Etrat. Leaders et qualifiés pour les playoffs depuis plusieurs semaines, les coéquipiers Mylan Toty auront à cœur de finir correctement avant d'affronter Strasbourg pour les quarts de finale de playoffs, week-end prochain. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 15h.

Défaits la semaine dernière contre Bastia (2-1) avec une équipe jeune composée de nombreux joueurs surclassés, l'ASSE affrontait le GF38, dans la même optique, celle de préparer la saison prochaine avec des joueurs de la génération 2009 qui composeront le groupe U17 national en 2025-2026.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé – Lengi, Mnemoi, Kasia, Lengué – N. Mouton, Aini, Traoré – Toty, Vibert, Epanya.

Sont entrés en jeu :

Résumé de la rencontre

Le premier acte est difficile et les Verts peinent à prendre l'avantage dans cette rencontre. D'ailleurs, les isérois vont obtenir un penalty. Heureusement, Maël Masse s'impose et détourne la tentative grenobloise. Plus de peur que de mal. À la mi-temps, les deux équipes se quittent dos à dos (0-0). Tout se décidera durant la seconde période.

C'est en deuxième mi-temps que tout va se débloquer. En effet, les Verts vont trouver la solution à deux reprises. C'est le milieu de terrain et capitaine Nathan Mouton qui va inscrire le premier but stéphanois. Maxime Lengue, le latéral gauche, va ensuite doubler la mise. Finalement, ces verts-là s'imposent 2-1 et préparent de la meilleure des manières le match de play-off de la semaine prochaine !

Comme annoncé précédemment, les Verts recevront Strasbourg le week-end prochain pour les quarts de finale de playoff. Une rencontre entre deux équipes qui ont survolé leur poule respective. Aux stéphanois de se mettre au niveau et de profiter de l'expérience acquise durant cette saison pour s'imposer face aux alsaciens et s'offrir une demi-finale !

