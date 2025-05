Le Havre, adversaire direct de l'ASSE pour la place de barragiste en Ligue 1, a vu sa rencontre face à l’OM interrompue par des incidents graves au Stade Océane. Un tournant extra-sportif qui pourrait peser lourd dans la course au maintien.

Hier soir, lors du multiplex de la 33e journée de Ligue 1, Le Havre accueillait l’Olympique de Marseille dans une rencontre décisive pour son avenir (défaite 3-1). En ballotage défavorable au classement, le HAC lutte avec acharnement pour conserver sa place dans l’élite. Mais la soirée a tourné au cauchemar.

Alors que la seconde période venait à peine de commencer, des échauffourées ont éclaté dans les tribunes du Stade Océane. Les images ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux : mouvements de foule, jets de projectiles, et intervention des forces de l’ordre. L’arbitre a été contraint de suspendre la rencontre pour des raisons de sécurité.

Dans un communiqué officiel publié aujourd'hui, le Havre AC a tenu à "condamner fermement les comportements violents et totalement disproportionnés", promettant d'établir les responsabilités et de prendre des mesures pour éviter toute récidive. Le club a également adressé un message de soutien aux spectateurs impactés.

Le Havre, concurrent direct de l’ASSE, sous pression

Sportivement, cette interruption tombe au pire moment pour le club normand. Actuellement au coude-à-coude avec l’AS Saint-Étienne pour accrocher une éventuelle place de barragiste, chaque point est vital. L'incident pourrait entraîner des sanctions disciplinaires de la part de la LFP. Néanmoins, le retrait de point semble peu probable puisqu'il est utilisé lorsqu'un acteur du jeu (entraîneur, joueurs, arbitres) subi les violences. Ce qui n'était pas le cas ce samedi soir !

Une telle décision ferait les affaires des Verts, qui affrontent Toulouse ce samedi avec une motivation renforcée. En embuscade derrière Le Havre, l’ASSE espère encore une issue favorable pour revenir dans le jeu du maintien via les barrages. Ce fait de match — ou plutôt hors match — pourrait s'avérer décisif.

Une fin de saison sous tension pour le maintien en Ligue 1

Il reste désormais une journée pour connaître le verdict. Mais plus que jamais, la pression est palpable des deux côtés. Tandis que les Verts misent sur une dernière victoire et un faux pas havrais, Le Havre devra non seulement gérer son résultat sportif mais également affronter l’après-crise.

Dans un climat tendu, cette fin de saison s’annonce électrique. L’ASSE reste en embuscade, et chaque rebondissement, même en dehors du terrain, pourrait rebattre les cartes d’une course au maintien haletante.

Interruption du match HAC - OM, le club condamne les comportements violents. 📝 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 11, 2025