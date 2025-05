L'ASSE l'a emporté de la meilleure des manières ce samedi face à Reims pour le compte de la 33e journée de Ligue 1 (0-2). Le défenseur Stéphanois Léo Pétrot a livré son analyse de la rencontre, tout en restant bien confiant de l'importance d'un bon résultat la semaine prochaine.

Une victoire en Ligue 1 "qui permet de rester en vie"

Léo Pétrot, défenseur de l'ASSE : "Ce soir, le plus important, c’était de gagner. On savait aussi qu’on allait suivre le résultat du Havre parce qu’on dépendait d’eux. Et on dépend encore d’eux pour la dernière journée. Mais la vraie satisfaction, c’est cette victoire qui nous permet de rester en vie, de nous donner une vraie chance d’être barragistes en fin de saison.

(...) Nous, sur le terrain, on était focalisés à 100% sur les trois points. C’était la priorité, gagner ce match. (...) On avait fait notre part du boulot : gagner, et rester en vie comme on se l’était dit. Maintenant, il reste un dernier match. Il faudra encore tout donner, gagner une fois de plus, et ensuite attendre de voir ce qui se passe du côté du Havre."

Un supplément d'âme nécessaire à l'ASSE ?

Léo Pétrot : "Un supplément d’âme ? Évidemment qu’il faut l’avoir ! Si on ne l’a pas ce soir et si on ne l’a pas la semaine prochaine, on ne pourra pas rester en Ligue 1. On l’a montré ce soir, surtout à l’extérieur, alors qu’on a souvent eu du mal loin de chez nous. On a réussi un clean sheet, c’est aussi une preuve. Maintenant, il faut bien récupérer, car on a un match énorme qui arrive contre Toulouse. On est contents d’avoir pris ces trois points, mais on reste concentrés. Le chemin est encore long.

Un coup de boost avant Toulouse ? Bien sûr. On est très satisfaits ce soir, mais on ne lâche rien. Cette semaine, on va bien bosser, rester focus, parce qu’on veut faire un gros match à la maison, devant nos supporters. On veut prendre ces trois derniers points."