Les U19 de l'ASSE jouaient leur dernier match de la saison contre l'AC Ajaccio. Leaders depuis la semaine dernière, les coéquipiers Sony Yvars ont vu leur sort tourner ce vendredi avec le retrait de douze points qui compromet la qualification pour les playoffs. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 15h.

Le club était dans l'attente de la décision concernant la perte de points sur l'imbroglio de la licence de Mamadou Konte. En effet, l'ASSE a vu la FFF sanctionner le club de 12 points et ainsi clore tous espoirs de participer aux playoffs. Une décision lourde qui laisse un goût amer à la fin de saison des joueurs de Fred Dugand qui était à une rencontre de devenir champion de cette poule D de U19 national.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-civier, Achour, Dodote, Camara, Grillot - Gadegbeku, Mimoun, Eymard - Yvars, Cheikh, Lutin Zidee.

Sont entrés en jeu : Depalle, Ait-Amer, Derache, Teillol, Meite.

Résumé de la rencontre

L’AS Saint-Étienne U19 a livré une prestation remarquable lors de cette rencontre, s’imposant avec autorité face à l’AC Ajaccio U19. Dès la 35e minute, c’est Medhy Lutin Zidée qui ouvre le score, lançant parfaitement son équipe dans le match. Peu avant la mi-temps, à la 40e minute, Issam Cheikh double la mise. Il revient en deuxième période avec la même détermination et inscrit un second but personnel à la 50e minute, portant le score à 3-0.

La domination stéphanoise se poursuit, et c’est au tour de Sonny Yvars d’ajouter son nom à la feuille de match à la 75e minute, consolidant l’avance. Maysson Meité enfonce le clou à la 85e minute avec un cinquième but, scellant ainsi une performance collective très aboutie. Malgré une réaction tardive de l’AC Ajaccio, matérialisée par un but de Lahoucine Elqadi, le match tourne clairement à l’avantage des Verts. Cette rencontre illustre la force offensive et la cohésion de l’AS Saint-Étienne U19, qui confirme ainsi son potentiel et sa belle dynamique dans cette compétition.

Crédit photo : asse.fr