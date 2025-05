Si l’ASSE n’a plus son destin entre ses pieds, l’espoir d’un maintien en Ligue 1 est toujours d’actualité. Il faudra pour cela battre Toulouse et espérer un faux pas du Havre à Strasbourg lors de la dernière journée. Le Chaudron sera en feu pour pousser les Verts vers une place en barrages.



Saint-Etienne n’a pas sombré lors de la 33ème journée à Reims. Mieux que ça, les stéphanois ont réalisé la bonne opération du bas de tableau en revenant à 1 point du HAC. Les hommes de Didier Digard ont perdu 3-1 à domicile face à l’OM et sont désormais à la portée de l’ASSE. Les hommes d’Eirik Horneland devront tout donner samedi face à Toulouse pour se donner le droit d’espérer affronter le vainqueur des playoffs de Ligue 2.

Un chaudron XXL cette saison

Malgré une saison difficile, le Chaudron a toujours répondu présent en 2024-2025. Chaque rencontre sans tribune(s) fermée(s) s’est disputée avec plus de 30.000 spectateurs. Le derby a évidemment été le match avec la plus forte affluence avec plus de 40.000 amoureux des Verts présents.

Le public de Geoffroy Guichard n’a jamais laché ses joueurs qui devront tout donner une dernière fois en championnat cette saison. L’ASSE a remporté 6 matchs à domicile sur 8 victoires lors de cette saison 2024-2025, preuve que le Chaudron est un appui de taille pour les Verts.

Les balcons ouverts face à Toulouse

Ce dimanche matin, alors que la billetterie n’avait pas encore ouvert pour le grand public, l’ASSE a d’ores et déjà commercialisé des places en balcon Nord et Sud pour la rencontre face au TFC. L’objectif est d’avoir le plus de monde possible pour soutenir les Verts lors de cette 34ème et dernière journée de Ligue 1.

Avec l’espoir de se maintenir, les places devraient rapidement être écoulées d’ici samedi et offrir à l’ASSE un énième guichet fermé cette saison. A noter que le balcon Nord s’est rempli intégralement ce dimanche.