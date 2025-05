L'ASSE était à Reims ce samedi avec une victoire en Ligue 1 dans la ligne de mire. Objectif atteint (0-2). Dennis Appiah s'est présenté devant la presse à l'issue de l'opposition.

"Il fallait trouver l'équilibre"

Rapidement mis à l'abri (but 3'), les Verts ont accroché leur seconde victoire à l'extérieur ce samedi. Les joueurs d'Eirik Horneland sont parvenus à maîtriser la rencontre, malgré l'envie du SDR de revenir au score.

Dennis Appiah, défenseur de l'ASSE : "Bizarrement, on marque très vite, ce qui nous permet de bien rentrer dans le match et de prendre plutôt bien la main dessus. Mais en même temps, c’était un peu étrange. On essayait de mettre le deuxième but, mais j’ai senti que l’équipe hésitait entre pousser pour marquer et faire attention à ne pas se faire contrer. Parce que cette équipe en face, elle vit du contre. Il fallait trouver le bon équilibre. C’est ce qu’on a réussi à faire assez rapidement en première mi-temps.

Ensuite, en seconde période, ils sont revenus avec plus d’envie offensive, donc naturellement, on a un peu plus reculé. Mais je pense qu’on a été solides, Larsonneur a fait les arrêts qu’il fallait, et derrière, on a gardé une certaine maîtrise. On a essayé de planter un troisième but, on n’a pas réussi, mais dans l’ensemble, c'est un match réussi. 2-0, pas de but encaissé, c’est propre."

Appiah pointe du doigt un défaut majeur

Dennis Appiah : "On gardait un peu trop le ballon derrière, et franchement, s’ils avaient été un peu plus audacieux, ils auraient pu nous inquiéter. J’aurais juste aimé qu’on joue plus haut pour aller chercher ce deuxième but plus vite, avec plus de tranchant. Après, je ne vais pas faire la fine bouche : une victoire à l’extérieur, c’est toujours bon à prendre.

C’est le résultat qu’il fallait, celui qui nous permet de continuer à espérer. (...) Sur la fin, je trouve qu’on a plutôt bien maîtrisé. Et surtout, on n’a pas pris de but, ce qui nous a permis de rester sereins jusqu’au bout."

Un maintien en Ligue 1 à aller chercher avec les supporters

Le latéral Stéphanois a souligné l'importance du douzième homme pour la rencontre capitale de la semaine prochaine (Toulouse à domicile).

Dennis Appiah : "Maintenant, j’ai envie de dire à tous les supporters : venez nombreux, parce que vous savez qu’on ne va rien lâcher. Vous ne nous avez jamais lâchés. Et ensemble, on va tout donner pour aller chercher ce maintien, pour tout ce peuple vert."