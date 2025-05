L'ASSE avait jusqu'à la fin du mois d'avril pour décider de l'avenir des pensionnaires de son centre de formation. Mais le club a également profité de cette période pour dessiner les contours de son équipe réserve de la saison prochaine, en tranchant sur les cas de certains joueurs importants, déjà sous contrat professionnel ou stagiaire professionnel.

Déjà maintenus en National 3 malgré une poule compliquée, les hommes de Sylvain Gibert disputeront leur dernier match de la saison à Mâcon, samedi soir. Si la saison n'est donc pas encore terminée, on commence déjà à y voir plus clair sur les éléments qui composeront le groupe réserve la saison prochaine. De très jeunes joueurs comme Luan Gadegbeku seront notamment amenés à évoluer à ce niveau. Mais ils seront aussi accompagnés de garçons ayant un peu plus d'expérience...

Sahraoui prolongé par l'ASSE

Après deux saisons au Pôle Espoirs d'Aix-en-Provence, Jebryl Sahraoui a débarqué à l'Etrat à l'été 2020, comme le prévoyait l'accord de non-sollicitation signé lors de son année U13. L'ancien du Burel FC, qui avait fait le choix de rejoindre l'ASSE plutôt que l'Olympique de Marseille, va effectuer des débuts prometteurs. Rapidement surclassé avec les U17 Nationaux, il enchaîne les bonnes prestations jusqu'à l'arrêt des championnats durant la crise Covid. Mais Sahraoui va réellement passer un cap sous la houlette de Razik Nedder. Le désormais ex-coach de la réserve provoque un véritable déclic chez le milieu de terrain. Un déclic qui va l'amener à signer son premier contrat professionnel, en janvier 2023.

Depuis, Sahraoui s'est imposé comme un élément essentiel en National 3 et a même connu sa première apparition avec les professionnels, en Coupe de France contre Marseille (0-4). Une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit est malheureusement venue freiner sa progression. Toujours en convalescence, le joueur né en 2005 aurait pu penser que cette blessure marquerait la fin de son aventure en Vert, son contrat prenant fin en juin prochain. Mais le club en a décidé autrement. En effet, Jebryl Sahraoui va prolonger avec l'ASSE jusqu'en juin 2026, selon nos informations. Un joli signal de confiance envoyé par la direction à son jeune milieu de terrain, qui disposera donc d'une saison pour montrer qu'il a les capacités de viser plus haut que l'équipe réserve.

Deux signatures professionnelles à venir

Originaire de la région et passé par l'ES Veauche comme son grand frère Louis, Jules Mouton va rester à l'ASSE la saison prochaine. Avec 21 apparitions cette saison en National 3, le milieu de terrain très fréquemment utilisé en défense centrale a su convaincre le club de continuer avec lui. Il va en effet parapher son premier contrat professionnel d'une durée d'une saison, toujours selon nos informations. Une belle récompense pour cet enfant du club, arrivé à l'Etrat dès 2015.

À l'ASSE depuis encore plus longtemps (2013), Maedine Makhloufi va lui aussi prolonger l'aventure sous le maillot Vert. Le latéral gauche a gravi les échelons dans le Forez jusqu'à s'imposer comme un titulaire quasi indiscutable avec la réserve cette saison. Profitant notamment du départ de Darling Bladi en prêt à Bourg-Péronnas, il a été titularisé à 25 reprises en championnat. Et sa régularité a séduit puisqu'il a été décidé de lui offrir un contrat professionnel d'un an. Comme Jules Mouton, Makhloufi devrait être un des cadres du groupe réserve de la saison prochaine.

