Chaque semaine, ne manquez pas le Sainté Night Club, votre rendez-vous incontournable du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous décryptons l’actualité de l’ASSE. Ce samedi, les Verts affrontaient Reims, à la recherche de leur quatrième victoire sous la direction d’Eirik Horneland. L’émission est accessible gratuitement sur YouTube et Twitch. Que ce soit en direct ou en replay, venez nombreux, et pensez à vous abonner !

Dès la 3e minute, Aïmen Moueffek est trouvé dans la surface et sert Irvin Cardona, qui remise pour Florian Tardieu. L’ex-Troyen ouvre le score d’une belle frappe, signant son premier but de la saison. Ensuite, le rythme retombe. Reims, obligé de sortir de son bloc, tente de réagir. À la 20e, Wadji croit doubler la mise pour Saint-Étienne, mais son but est annulé pour une faute préalable.

Ce coup d’arrêt réveille les Rémois. À la 26e, Tia reprend un centre en retrait, mais Larsonneur s’interpose. Peu après, Nakamura centre pour Tia, surpris devant le but. Saint-Étienne reprend alors le contrôle. Ekwah tente sa chance de loin sans succès. Sur une mauvaise relance rémoise, Wadji se présente seul, mais bute sur Diouf. Cardona, bien placé, suit et marque le deuxième but stéphanois avant la pause.

Au retour des vestiaires, Reims montre un meilleur visage. Siebatcheu oblige Larsonneur à un arrêt du pied. Ito voit sa tentative sauvée par Pétrot. Tia manque ensuite le cadre de peu. Malgré leur domination, les Rémois s’exposent aux contres. Moueffek lance Wadji, sans suite. Davitashvili percute, mais ne sert pas Wadji, seul en profondeur.

Horneland apporte du sang neuf à la 70e avec Old puis Mouton. Wadji tente à nouveau, sans réussite. À la 84e, Abdelhamid est ovationné à sa sortie. Sissoko remplace Wadji. Saint-Étienne gère la fin de match et s’impose 2-0. Une victoire importante dans la lutte pour le maintien, leur premier succès à l’extérieur en terminant le match.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueurs : Alexandre et Adrien Ponsard

Chat : Gab

DEBRIEF : L'ASSE s'offre du répit (25’)

- Le match en un mot ?

- Wadji, un retour réussi ?

- Un milieu de terrain convaincant, Moueffek et Tardieu grosses prestations.

- Efficaces, enfin ?

- Vos Tops - vos flops

Ligue 1 : Un finish fou ? (10’)

Pour vous, c'est terminé ?

la DNCG pour nous sauver ?

Prochain RDV : Toulouse (15’)

- Un finish dingue ?

- Quel 11 pour l’ASSE ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin