Ce mercredi, les membres de la commission de discipline de la LFP était rassemblés pour prononcer des sanctions après un nouveau week-end de compéition en Ligue 1 et en Ligue 2. Expulsé face à Boulogne, le latéal de l’ASSE, Joao Ferreira était concerné par une sanction.

Réduit à dix face à l’ASSE, il y a dix jours, le Stade de Reims l’a également été ce week-end sur la pelouse de Clermont. Samuel Kotto a été renvoyé aux vestiaires en milieu de première période avant que son adversaire, Enzo Cantero, ne le soit après la demi-heure de jeu. A dix contre dix, les rémois se sont imposés 1-0 grâce à un but tardif. La LFP devait donc se prononcer sur leur cas.

Invincibles depuis septembre, les Manceaux n’ont pas été stoppés par l’ESTAC. Malgré l’expulsion de Mathis Hamidi, dix minutes après le retour des vestiaires, Le Mans a tenu son avance et s’est imposé deux à zéro au Stade de l’Aube.

L’ASSE avait alors la possibilité de se rapprocher des équipes de tête et de revenir notamment à cinq points du leader. Face à Boulogne, la rencontre a rapidement mal tourné pour les Verts. Menés un à zéro, les stéphanois ont été réduits à dix après l’expulsion de Joao Ferreira. Le portugais a écopé de deux cartons jaunes en première période. La durée de la sanction que vient de lui infliger la LFP sera cependant plus faible que sa durée d’indisponibilité. Le latéral passé par Braga s’est cassé la main après son carton rouge et manquera à minima deux mois de compétition.

Un joueur de l’ASSE suspendu, les décisions de la LFP du 4/02

Voici l’entiereté des décisions de la commission de discipline de la LFP de ce mercredi, A noter que Joao Ferreira, latéral de l’ASSE, écope de deux matchs fermes de suspension :

"EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S



Deux matchs de suspension ferme

Jean-Philippe GBAMIN (FC Metz)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Achraf HAKIMI (Paris Saint-Germain)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 MCDONALD’S, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 février 2026.

Kamory DOUMBIA (Stade Brestois 29)

Daniel NAMASO (AJ Auxerre)

Aissa MANDI (LOSC Lille)

Nathan NGOY (LOSC Lille)



LIGUE 2 BKT



Deux matchs de suspension ferme

Joao FERREIRA (AS Saint-Étienne)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Samuel KOTTO (Stade de Reims)

Mathis HAMDI (Le Mans FC)

Un match de suspension ferme

Enzo CANTERO (Clermont Foot 63)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 février 2026.

Naoufel EL HANNACH (Montpellier HSC)

Patrick ZABI (Stade de Reims)



POLICE DES TERRAINS



19e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique de Marseille – RC Lens, du samedi 24 janvier 2026

Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage massif d’engins pyrotechniques entrainant un retard de coup d’envoi et expressions orales constatées.

Fermeture partielle pour un match ferme et trois matchs avec sursis de la Tribune Sud du Stade Orange Vélodrome.

La sanction prend effet immédiatement."