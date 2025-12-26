La nouvelle a bouleversé le monde du football français ce vendredi 26 décembre. Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de l’ASSE, nous a quittés à l’âge de 72 ans. Le club stéphanois n’a pas manqué de réagir et a annoncé un hommage à Geoffroy Guichard en 2026.

Jean-Louis Gasset a marqué l’histoire récente de l’ASSE. L’ancien sélectionneur adjoint des Bleus a été le dernier entraîneur à qualifier le club du Forez pour la Coupe d’Europe. Au terme de dix-huit mois complètement intenses, les Verts de Gasset terminaient quatrièmes de Ligue 1 en mai 2019.

Arrivé alors que le club stéphanois vivait une première partie de saison 2017-2018 cauchemardesque, l’ancien adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux et au PSG, notamment, a réussi à relancer la dynamique de l’ASSE dès le début d’année 2018. Grâce à des recrues comme M’Vila, Subotic ou encore Debuchy, le club ligérien a réalisé une remontée folle au classement et a manqué la Coupe d’Europe de peu.

La saison suivante, l’ASSE a joué les premiers rôles pour la première et seule saison complète du natif de Montpellier sur le banc forézien. Si pendant longtemps, les Verts ont espéré terminer sur le podium, ils ont finalement terminé quatrièmes, synonyme de qualification directe pour l’Europa League. Après la victoire contre Nice, pour la dernière dans le Chaudron, Jean-Louis Gasset avait annoncé son départ du Forez.

Cette expérience n’était pas la dernière pour cet homme chaleureux et aimé par un grand nombre des joueurs qu’il a pu cotôyer. Jean-Louis Gasset a coaché Bordeaux puis la côte d’Ivoire avant de faire six mois à Marseille. La saison dernière, il a repris la tête de son club de coeur, le MHSC mais n’a jamais réussi à éviter la relégation du club héraultais.

L’ASSE rend hommage à Jean-Louis Gasset

Après avoir appris la disparition de son ancien entraîneur, l’ASSE a réagi et a annoncé un hommage, début février prochain face à Montpellier : “Ce vendredi 26 décembre 2025, à l’âge de 72 ans, Jean-Louis Gasset est décédé. Le football français est en deuil. Joueur, entraîneur, adjoint, capitaine de bateaux parfois mal amarrés, il aura toujours su mener ses embarcations sur la terre ferme et déjouer les vents contraires.

À son fils Robin, sa fille Coralie, sa maman Éliane, ses petits-enfants, ses proches et ses amis, l’AS Saint-Étienne présente ses plus sincères condoléances et partage leur peine. Le club n’oubliera jamais un homme qui a contribué à écrire les pages ineffaçables de son histoire, le gardera à vie dans son souvenir et lui rendra hommage à l'occasion de la réception de Montpellier, début février prochain. “