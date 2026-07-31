Larry Tanenbaum, propriétaire de l'ASSE depuis 2024, vient d'être mis à l'honneur par le Financial Post. À 81 ans, l'homme d'affaires canadien poursuit son développement dans le monde du sport et concentre désormais une partie de ses investissements sur le sport féminin. Un engagement qui pourrait bien marquer durablement son héritage.

Quelques semaines après avoir célébré son 81e anniversaire, Larry Tanenbaum se retrouve une nouvelle fois sous les projecteurs. Le quotidien canadien Financial Post a consacré un long portrait au propriétaire de l'AS Saint-Étienne, saluant son engagement en faveur du sport féminin et sa volonté de participer activement à son développement.

L'homme d'affaires canadien, dont la fortune s'est bâtie au fil des décennies, s'apprête à tourner une page majeure de sa carrière. Début juillet, il a officialisé la vente de la participation de 25 % de Kilmer Sports Inc. dans Maple Leaf Sports & Entertainment à Rogers Communications pour la somme de 4,35 milliards de dollars.

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Une opération qui lui permet de se consacrer pleinement à un nouveau défi.

Larry Tanenbaum croit au potentiel du sport féminin

En 2024, Larry Tanenbaum a investi 115 millions de dollars dans le Toronto Tempo, la toute première franchise canadienne de la WNBA. À l'époque, le dirigeant avait déjà la conviction que le sport féminin représentait une opportunité unique.

« Il y a plus de vingt ans, lorsque j'ai envisagé pour la première fois l'arrivée d'une franchise WNBA au Canada, le marché n'était pas prêt », a-t-il expliqué au Financial Post.

Depuis, la situation a considérablement évolué. L'affluence ne cesse d'augmenter et les audiences progressent à un rythme soutenu. À Montréal, près de 21 000 spectateurs se sont récemment déplacés pour assister à deux rencontres du Toronto Tempo, un record pour la saison régulière de la ligue.

L'ancien dirigeant de Maple Leaf Sports & Entertainment, Richard Peddie, a d'ailleurs confirmé la détermination de Tanenbaum.

« Larry m'a dit qu'il ne prenait pas sa retraite. Il allait se concentrer sur le sport féminin. »

Une vision à long terme pour le propriétaire de l'ASSE

Le propriétaire des Verts n'est pas le seul investisseur à s'intéresser au développement du sport féminin. Plusieurs grandes fortunes nord-américaines ont récemment décidé d'entrer au capital de franchises de la WNBA.

La croissance économique du secteur attire désormais les investisseurs. Selon les chiffres relayés par Financial Post, les revenus de la ligue ont progressé de 177 % entre 2019 et 2024, tandis que la valeur moyenne d'une franchise atteint désormais 427 millions de dollars.

L'engouement se confirme également du côté du hockey féminin. Kilmer Sports a ainsi annoncé un investissement de 100 millions de dollars dans la Ligue professionnelle de hockey féminin.

Pour Patrick Rishe, professeur à l'université Washington de Saint-Louis, « il n'y a jamais eu de meilleur moment pour investir dans le sport féminin ».

Quel impact pour l'ASSE ?

Si les activités de Larry Tanenbaum se développent aujourd'hui bien au-delà du football, cette stratégie illustre la vision du propriétaire stéphanois. L'homme d'affaires canadien continue d'investir dans des projets qu'il considère comme porteurs sur le long terme.

Son implication à l'ASSE s'inscrit dans cette logique. Depuis son arrivée à la tête du club, l'objectif affiché reste de construire un projet durable, capable de s'appuyer sur des bases solides, tant sur le plan sportif qu'économique.

Une chose est certaine : à 81 ans, Larry Tanenbaum n'a visiblement aucune intention de ralentir.