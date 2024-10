Larry Tanenbaum, propriétaire de l'AS Saint-Étienne, incarne la longévité et la stabilité. Son histoire familiale, mouvementée et faite de réussites ainsi que d'échecs, l'a profondément influencé dans sa gestion de ses affaires et son approche de la succession, un aspect crucial pour l'avenir du club. Il n'aura échappé à personne que larry Tanenbaum, que l'on souhaite voir le plus longtemps possible à la tête de son empire, doit inévitablement préparer sa succession.

Descendant d'une famille d’immigrés polonais, les Tanenbaum ont bâti leur empire à partir de rien. Abraham Tanenbaum, le grand-père de Larry, a quitté la Pologne pour s'établir à Toronto en 1911. Après avoir fondé la Runnymede Metal & Salvage Company, il a posé les bases d’une prospérité durable. Plus tard, son père, Max Tanenbaum, a élargi l’entreprise familiale en créant York Steel Construction Ltd. et en diversifiant les actifs dans plusieurs secteurs.

En 1980, après qu’un accident vasculaire cérébral a gravement affaibli Max Tanenbaum, son épouse Anne ainsi que leurs fils Larry et Howard mettent en place un comité pour superviser la gestion des affaires familiales. La situation se complique davantage avec une chute significative des marchés de la construction et des prix de l’acier, tandis que les investissements de la famille restent vulnérables à l’instabilité des marchés financiers. À la mort de Max Tanenbaum, le 28 juillet 1983, la famille se voit contrainte de reconnaître que la fortune, autrefois estimée à 200 millions de dollars, s’est considérablement réduite. C'est le moment où la famille a fait face à des tensions quant à la gestion de l’héritage, un épisode qui a profondément marqué Larry.

Larry Tanenbaum échaudé par son histoire familiale

Ces difficultés, notamment la lutte entre ses sœurs et lui pour la gestion du patrimoine, ont poussé Larry Tanenbaum à rester vigilant autour des affaires liées à sa succession et à l'héritage qu'il allait transmettre à ses enfants, Kenneth, Julie et Lisa. C'est également cette expérience qui renforce sa détermination à assurer la pérennité de l'ensemble des équipes sportives qu'il a acquises, et donc de l'AS Saint-Étienne.

Larry Tanenbaum a non seulement su tirer parti de son expérience pour gérer ses entreprises, mais il veille aussi à préparer ses enfants à poursuivre son œuvre. Dans une interview récente accordée au Progrès, il a expliqué : « Mon fils est président exécutif de Coca-Cola Canada et dirige notre société de développement. L’une de mes filles s’occupe de notre fondation de mécénat – et je prévois d’ailleurs de faire quelque chose à Saint-Étienne. »

L’implication de ses enfants dans l'entreprise familiale Kilmer prouve que Tanenbaum voit au-delà de sa propre génération et souhaite que son héritage s’étende aussi bien dans le domaine des affaires que dans le sport.

Un engagement local à Saint-Étienne

Tanenbaum ne se limite pas à une gestion éloignée, ce qui depuis le début de l'aventure stéphanoise est reproché à Ivan Gazidis notamment. Il montre un vif intérêt pour Saint-Étienne, notamment en explorant des liens avec l'Institut régional de médecine et d'ingénierie du sport (IRMIS). Il va prochainement rencontrer Olivier Bossard, directeur général du CHU de Saint-Étienne à ce sujet. Tanenbaum justifie : « Ils ont une réelle expertise en robotique et recherche. Je suis très intéressé par la médecine et je prévois de faire quelque chose à Saint-Étienne. »

Cet engagement pour des projets locaux témoigne de son désir d’inscrire son passage à l’ASSE dans une démarche durable, à la fois pour le club et pour la ville.

Une confiance à bâtir pour l’avenir

L’histoire de Larry Tanenbaum n'est pas une caution pour l'avenir. On ne sait pas quelle sera la destinée de Kilmer Sports Ventures au sein duquel Gazidis est nommé président et Rosenfeld, tout comme Fahmy, vice-présidents. Toutefois, l'histoire de Tanenbaum rassure par les valeurs qu'elle véhicule. Tanenbaum est à bâtisseur et ne fait rien au hasard. C'est un dirigeant conscient des enjeux de sa succession. Cela renforce l’idée qu’il est prêt à assurer une stabilité à long terme pour l'AS Saint-Étienne, en y impliquant ses enfants et en s'engageant activement dans des projets structurants pour la région. Tout le Peuple Vert l'espère.