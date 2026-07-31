Longtemps considéré comme l'un des plus grands viviers du football français, le centre de formation de l'ASSE continue de faire parler de lui. D'après une étude réalisée à partir des estimations de Transfermarkt au 30 juillet 2026, le club stéphanois figure parmi les meilleures formations de l'Hexagone grâce à un onze composé exclusivement de joueurs formés à l'Étrat.

La Ligue 1 revendique régulièrement son statut de « Ligue des talents ». Une réputation bâtie sur la qualité de ses centres de formation. Afin de mesurer leur efficacité, une équipe type a été constituée pour quinze clubs français capables d'aligner onze joueurs issus de leur académie.

Sans surprise, le Stade Rennais domine largement ce classement. L'Olympique lyonnais et l'AS Monaco complètent le podium. Mais une autre performance retient particulièrement l'attention : celle de l'AS Saint-Étienne.

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L'ASSE s'appuie sur la génération Saliba

Même relégué il y a quelques mois, le club stéphanois prouve qu'il demeure l'une des grandes écoles du football français. Avec une valeur totale estimée à 184 millions d'euros, le onze ligérien se positionne aux portes du Top 6.

La présence de William Saliba n'y est évidemment pas étrangère. Estimé à 100 millions d'euros, l'international français représente à lui seul plus de la moitié de la valeur totale de cette équipe.

Autour de lui, plusieurs joueurs confirment l'excellence du travail effectué depuis des décennies à l'Étrat. La défense centrale est notamment composée de deux internationaux français, un symbole fort pour un club dont l'identité a toujours été étroitement liée à la formation.

Cette septième place est d'autant plus remarquable que l'ASSE devance plusieurs clubs installés durablement dans l'élite.

Gardien :

Noah Raveyre (Alverca, 1,5 M€).

Défenseurs :

Lucas Calodat (Le Mans, 2,5 M€)

(Le Mans, 2,5 M€) William Saliba (Arsenal, 100 M€)

(Arsenal, 100 M€) Wesley Fofana (Chelsea, 28 M€)

(Chelsea, 28 M€) Kevin Pedro (ASSE, 7 M€)

Milieux de terrain :

Mahdi Camara (Rennes, 12 M€)

(Rennes, 12 M€) Lucas Gourna-Douath (Salzbourg, 6 M€)

(Salzbourg, 6 M€) Mathis Amougou (Strasbourg, 9 M€)

Attaquants :

Allan Saint-Maximin (Charlotte, 10 M€)

(Charlotte, 10 M€) Arnaud Nordin (Rennes, 4 M€)

(Rennes, 4 M€) Djylian N'Guessan (ASSE, 4 M€)

Rennes écrase la concurrence, l'OM en difficulté

Avec 459,4 millions d'euros, Rennes occupe très largement la première place. Le club breton profite notamment des valorisations exceptionnelles de Désiré Doué (120 M€), Ousmane Dembélé (100 M€), Eduardo Camavinga (50 M€), Jérémy Jacquet (55 M€) et Adrien Truffert (30 M€).

L'Olympique lyonnais suit avec un total de 393,5 millions d'euros. Bradley Barcola, Rayan Cherki et Castello Lukeba incarnent une tradition qui se perpétue depuis plus de vingt ans du côté de Décines.

Monaco complète le podium avec 387,1 millions d'euros. Une grande partie de cette somme repose sur Kylian Mbappé, dont la valeur marchande atteint à elle seule les 200 millions d'euros.

Le Paris Saint-Germain (338 M€), Lille (246,5 M€) et Toulouse (231 M€) figurent également parmi les meilleurs élèves. À l'inverse, l'Olympique de Marseille ferme la marche, preuve des difficultés rencontrées ces dernières saisons pour faire émerger des joueurs capables de s'imposer au plus haut niveau.

Pour l'ASSE, ce classement rappelle une évidence : malgré les turbulences sportives, le centre de formation stéphanois demeure une référence. De William Saliba à la nouvelle génération, le club continue d'entretenir un héritage qui fait partie intégrante de son identité.

Source : L'Équipe