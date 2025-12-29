Lucas Bretelle, milieu de terrain de 23 ans, va s’engager avec Le Mans, actuel 4e de Ligue 2, avant le choc face à l’ASSE. Une recrue qui confirme les grandes ambitions sarthoises.

C’est un match qui sent la poudre. Ce samedi, l’AS Saint-Étienne (ASSE) se déplace sur la pelouse du Mans pour une reprise de la Ligue 2 qui promet. Troisièmes au classement, les Verts comptent le même nombre de points que leur prochain adversaire (30) à mi-saison. En face, Le Mans impressionne : aucune défaite depuis septembre, un parcours solide, et une dynamique qui force le respect.

Et le club sarthois ne compte pas s’arrêter là. En ce début de mercato hivernal, Le Mans s’apprête à enregistrer une première recrue avec l’arrivée de Lucas Bretelle. Le milieu de terrain est attendu ce début de semaine pour parapher un contrat jusqu’en juin 2027.

Lucas Bretelle, profil travailleur et technique

Formé à Lorient, révélé à Orléans avec 73 matches en National, Bretelle s’est exilé cet été en Belgique, à la Louvière. Mais son expérience en Jupiler Pro League a tourné court, la faute à une fracture de la malléole survenue en mars dernier. Revenu en forme à l’automne, il n’a disputé que deux rencontres officielles avec le RAAL.

Malgré ce manque de temps de jeu, Le Mans a flairé l’opportunité. Le transfert se fait sans indemnité, mais avec un pourcentage à la revente. Un pari malin pour un joueur encore jeune, travailleur et réputé pour sa capacité à dicter le tempo au milieu.

Un renfort avant un match décisif contre l’ASSE

Le timing de cette arrivée n’est pas anodin. Le duel face à l’AS Saint-Étienne s’annonce comme un véritable tournant. À égalité de points avec les Verts, les Manceaux entendent bien envoyer un signal fort. Renforcer le milieu avant un tel rendez-vous démontre la volonté du club de tenir la cadence et de viser plus haut.

Du côté de l’ASSE, Eirik Horneland devra se méfier de cette équipe qui n’a plus connu la défaite depuis trois mois. Ce déplacement au Mans est loin d’être une reprise tranquille. Et Le Mans, avec Bretelle ou non sur la feuille de match, comptera bien jouer sa carte à fond.

Source : L’Équipe