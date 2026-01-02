Le 26 décembre dernier, c'est avec une vive émotion que le monde du football a appris la disparition de Jean-Louis Gasset. Depuis cette date, les hommages se multiplient... Anciens joueurs, collègues, amis.... tous rendent hommage à "l'homme à la casquette".

Jean-Louis Gasset a laissé une très belle image de lui, dans les clubs par lesquels il est passé, mais également bien au-delà. Le jours de ses obsèques plusieurs personnalités du monde du football étaient présentes. Parmi-elles, plusieurs membres de l'ASSE comme Loïc Perrin, Romain Hamouma... Mais aussi d'anciens joueurs, comme Kévin Monnet Paquet, Jessy Moulin et Wahbi Khazri.

Les hommages se multiplient pour Gasset

Dernièrement, Laurent Batlles a également rendu hommage à l'ancien coach de l'ASSE. Dans une interview accordée à Ici Saint-Etienne-Loire, il déclarait :

"Jean-Louis, c'était la force tranquille. C'était quelqu'un qui avait toujours les bons mots, toujours assez posé. Jamais dans l'énervement, même si par moments, son caractère lui permettait de le faire. Son aura aussi. C'est quelqu'un qui était très important dans une approche psychologique de la vie, et notamment de son métier aussi. [...]

J'ai beaucoup appris à ses côtés, même si j'étais entraîneur de la réserve de Saint-Étienne à l'époque. J'ai beaucoup aimé l'approche humaine qu'il avait à la fois avec les joueurs et à la fois avec les personnes du club. Ça me paraissait important d'être dans cette philosophie."

Yann M'Vila rend également hommage à son ancien coach

Arrivé à l'ASSE peu après que Jean-Louis Gasset prenne le rôle d'entraîneur, Yann M'Vila avait rendu un bel hommage à son ancien coach, via ses réseaux sociaux. C'est ensuite dans les colonnes de MidiLibre, qui lui a de nouveau rendu un bel hommage.

"Au-delà du foot, c’était quelqu’un d’extraordinaire. Humainement parlant, je pense qu’on ne pouvait pas faire mieux. Tout ce que je sais, c’est qu’il peut être fier de lui. Il a accompli d’énormes choses, que ce soit à Montpellier ou en dehors.

Quand je suis arrivé en équipe de France, j’étais aussi un peu dans mon coin. Surtout, je pense qu’il a vu en moi quelqu’un de fiable. En tout cas, je ne triche pas, mais quand j’aime, je donne énormément. Il était à peu près pareil de ce côté-là. C’est ce qui nous a aussi rapprochés, encore plus à Saint-Étienne.

Beaucoup de coaches, de directeurs sportifs devraient prendre exemple sur lui. Parce qu’avant le football, il y a l’humain. Et je pense que ça se perd un peu de nos jours. Quand on voit ce qui se passe dans le monde avec les guerres, etc. Quand on perd une personne comme Jean-Louis, c’est là qu’on réalise vraiment les choses."

Jean-Louis Gasset aura donc marqué toute une génération. L'ASSE de son côté lui rendra hommage en février prochain face à Montpellier.