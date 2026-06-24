La saison 2025-2026 ne s’est pas terminée comme l’espéraient les supporters stéphanois sur le plan sportif. Pourtant, les supporters stéphanois, qui n'ont pas failli à leur réputation, viennent de recevoir une nouvelle distinction. La Ligue 2 BKT a élu le tifo déployé lors d’ASSE-Nice comme le plus beau de la saison.

Le compte officiel de la Ligue 2 a dévoilé ce lundi le résultat de son "Championnat des tribunes". Les supporters de l’ASSE terminent à la première place devant Le Mans, Nancy, Montpellier et Reims.

Le tifo récompensé avait été déployé le 26 mai dernier à Geoffroy-Guichard, avant le barrage retour face à Nice. Dans un Chaudron plein, les tribunes avaient offert une vaste animation verte et blanche à quelques minutes d’un rendez-vous capital pour le club.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Malheureusement pour les Verts, la soirée s’était achevée sur une lourde déception sportive. Après un match aller nul (0-0), l’ASSE avait vu ses espoirs de remontée s’envoler. Lourdement battus à Nice sur le score de 4 buts à un, les hommes de Philippe Montanier avaient échoué aux portes d'une Ligue 1 qui leur ouvrait pourtant les bras...

Quelques semaines plus tard, les supporters sont récompensés. La Ligue 2 a choisi de distinguer ce tifo parmi l’ensemble des réalisations de la saison.

Les supporters en mode "Ligue 1" malgré l'échec des Verts

Cette récompense confirme une nouvelle fois la place particulière qu’occupe Geoffroy-Guichard dans le paysage du football français. Malgré une troisième saison consécutive en Ligue 2, les supporters stéphanois continuent d’afficher une mobilisation importante, à domicile comme à l’extérieur. A ce niveau-là, les Verts n'auront jamais réellement quitté la Ligue 1 !

Au classement final du concours, l’ASSE devance Le Mans, Nancy, Montpellier et Reims. Si la montée en Ligue 1 n’a pas été au rendez-vous, le Peuple Vert remporte au moins un trophée symbolique. Une manière de rappeler que, même dans les moments difficiles, les tribunes stéphanoises demeurent une référence du football français.