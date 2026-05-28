ASSE-Nice n’a pas tenu ses promesses. Dans un Geoffroy-Guichard incandescent, les Verts et les Aiglons se sont quittés sur un triste 0-0 lors du barrage aller. Un résultat qui laisse tout ouvert avant le retour à huis clos à l’Allianz Riviera. Mais surtout, il confirme les énormes difficultés offensives des deux équipes.

L’ASSE avait pourtant une vraie opportunité. Avec onze jours de repos dans les jambes et un Chaudron bouillant, les hommes de Philippe Montanier semblaient avoir les conditions idéales pour prendre l’avantage face à une équipe niçoise émoussée par sa finale de Coupe de France. Mais comme lors des dernières semaines, les Stéphanois ont manqué de tranchant dans les trente derniers mètres.

Le constat dressé dans L’Équipe du Soir après la rencontre a été particulièrement sévère. Timothée Maymon n’a pas mâché ses mots : “Une bouillie de football qui ne fait les affaires de personne.” Avant d’ajouter : “0 tir cadré pour les deux équipes. Une blague d’une certaine manière.”

ASSE-Nice : Sainté peut nourrir des regrets

Malgré la pauvreté technique du match, plusieurs consultants ont estimé que l’ASSE avait laissé passer une occasion. Grégory Schneider a notamment pointé une certaine frilosité niçoise et l'absence d'Elye Wahi : “Nice a attendu le 0-0 et le match retour pour retrouver son buteur.”

Dans cette rencontre verrouillée par la peur, les Verts ont tout de même affiché davantage d’intentions après la pause. Davitashvili a tenté d’apporter du déséquilibre, tandis que Boakye a signé la plus grosse occasion stéphanoise sur une reprise au-dessus.

Pour Timothée Maymon, le problème dépasse cependant ce seul match pour l'ASSE : “Saint-Etienne est incapable de marquer et incapable de se procurer des occasions parce que ça fait un petit moment que ça dure.” Une analyse difficile à contester au vu des dernières prestations offensives des Verts.

Dominique Séverac a lui résumé la rencontre d’une formule lapidaire devenue virale sur les réseaux : “La bonne purge.”

Le poids du barrage a paralysé les joueurs

Au-delà de la qualité du jeu, plusieurs intervenants ont insisté sur la pression psychologique immense entourant ce barrage. Claude Roy a livré une analyse intéressante du contexte : “Ce ne sont pas deux équipes qui se sont rencontrées, ce sont deux clubs.”

Ce dernier a évoqué la dimension sociale et économique qui pèse sur les joueurs : “Ils ont une charge sociale énorme.” Une pression qui aurait totalement inhibé les deux équipes.

Dominique Séverac a parfaitement résumé la stratégie de l'ASSE et de Nice : “La seule tactique, c’est qu’on n’attaque pas.” L’objectif semblait clair : éviter de compromettre la double confrontation dès cette première manche.

Cette peur de perdre a donné un match extrêmement fermé, où chaque erreur semblait interdite. Même les entraîneurs paraissaient impuissants face à la tension du moment.

Tout se jouera au retour pour l’ASSE

Malgré ce 0-0 frustrant, l’ASSE reste totalement en vie avant le déplacement à Nice. Et le huis clos prévu à l’Allianz Riviera pourrait rebattre les cartes.

Timothée Maymon estime d’ailleurs que la qualification se jouera sur un détail mental : “L’équipe qui l’emportera sera celle qui arrivera à faire abstraction pendant 10 minutes, 15 minutes au match retour.”

Pour Saint-Étienne, le défi sera simple : retrouver enfin de l’efficacité offensive. Car sans but, les Verts risquent de voir leur rêve de retour en Ligue 1 s’envoler malgré une solidité défensive réelle depuis plusieurs semaines.

Le suspense reste donc total avant un retour qui s’annonce irrespirable.