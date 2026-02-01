L’ASSE vit une fin de mercato sous haute tension. Entre bouleversement du staff et derniers ajustements défensifs, le club stéphanois traverse des heures décisives et les 24 prochaines heures promettent d'être agitées.

La défaite concédée ce samedi soir face à Boulogne (1-0) n’a pas seulement laissé des traces sportives. Elle a marqué un tournant. Dans la foulée de la rencontre, la direction de l’ASSE a officialisé le départ d’Eirik Horneland. Ses deux adjoints, Hassan Al Fakiri et Andrea Loberto, quittent également le club. Une décision forte, prise à moins de 48 heures de la fermeture du mercato hivernal.

L'ASSE a officialisé entre temps la signature de Philippe Montanier et son adjoint Stéphane Lièvre. Aussi, les dirigeants doivent finaliser un mercato crucial, qui se referme ce lundi 2 février à 20h. Dans ce contexte instable, les dirigeants tentent de garder le cap.

Le sprint final est lancé. Et chaque heure compte.

Mercato : Priorité au secteur défensif

Malgré ce contexte lourd, l’ASSE a déjà enregistré plusieurs mouvements. Le club a officialisé l’arrivée en prêt avec option d’achat d’Abdoulaye Kanté, en provenance de Middlesbrough. Un renfort défensif attendu, dans un secteur souvent mis en difficulté cette saison.

Il pourrait rapidement être rejoint par Aboubaka Soumahoro. Le défenseur central d’1,87 m arriverait lui aussi en prêt avec option d’achat, en provenance d’Hambourg. Son profil athlétique et sa présence dans les duels doivent apporter de la stabilité à l’arrière-garde stéphanoise. Il pourrait s’agir de la deuxième recrue de ce mercato pour l’équipe professionnelle.

Mais le chantier de la défense n’est pas totalement refermé. Les dirigeants espèrent encore boucler une dernière arrivée. Un défenseur axial droit est recherché. Avec un critère clair : une expérience du championnat de France, en Ligue 1 ou en Ligue 2. Le nom de Jubal circule avec insistance. Le dossier est étudié en interne mais il n'est pas le dossier prioritaire, le club cherche à convaincre un autre joueur qui évolue actuellement en ligue 1 mais n'est pas seul sur le dossier. Achraf Dari a été proposé mais le club n'a pas poursuivi les démarches.

L’objectif est clair : sécuriser un secteur défensif fragilisé, avant d’aborder la dernière partie de saison.

L’ASSE renforce aussi sa réserve

En parallèle, l’ASSE n’a pas négligé son groupe réserve. Le club a finalisé l’arrivée d’Adam Baalal. Ce milieu de terrain né en 2007 arrive en prêt avec option d’achat depuis l’académie Mohamed V. Un joueur décrit comme très technique, doté d’une grosse activité et d’un volume de jeu important.

Autre renfort prometteur : Marten-Chris Paalberg. L’attaquant estonien, né en 2008, est déjà international avec les jeunes de son pays. Il vient également renforcer la réserve stéphanoise, avec un profil offensif intéressant à développer. Il s'est entrainé ce matin avec le groupe de joueurs qui avait peu jouer hier et qui ne jouait pas avec l'équipe réserve. Il a fait bonne impression.

Au total, ce mercato hivernal pourrait donc compter au minimum quatre arrivées, voire cinq si un dernier dossier se concrétise. C'est le voeux des dirigeants stéphanois.

Côté départs, le club a enregistré ceux de Dylan Batubinsika et d’Yvann Maçon, tous deux transférés à Larissa, en première division grecque. D’autres mouvements restent possibles. Un départ surprise n’est pas à exclure dans les dernières heures, même si aujourd'hui la tendance est calme.

À moins de 24 heures de la clôture, l’ASSE avance sur un fil. Entre urgence sportive et reconstruction en coulisses, la fin de mercato s’annonce décisive.