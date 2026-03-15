L’ASSE a été tenue en échec sur la pelouse de Grenoble (0-0) ce samedi soir. Malgré ce nul, les Verts repartent avec un point précieux et un nouveau clean sheet. Pour sa première en championnat avec l’ASSE, Brice Maubleu a livré une prestation solide et s’est montré satisfait après la rencontre au micro du club.

En déplacement au Stade des Alpes, l’AS Saint-Étienne savait qu’elle allait devoir batailler. Grenoble est l’une des équipes les plus solides à domicile cette saison en Ligue 2. Les hommes de Philippe Montanier ont pourtant su répondre présent dans un match fermé et très disputé.

Après une série impressionnante de cinq victoires consécutives, les Verts espéraient poursuivre leur dynamique. Mais face à une formation grenobloise difficile à manœuvrer chez elle, l’objectif était aussi de ne pas perdre. Finalement, les Stéphanois repartent avec un point qui permet de maintenir la dynamique positive.

Pour Brice Maubleu, titularisé pour la première fois en championnat sous le maillot stéphanois, ce match avait une saveur particulière. Le gardien n’a pas manqué son rendez-vous, réalisant plusieurs interventions importantes pour préserver le score.

ASSE : Un déplacement difficile

À l’issue de la rencontre, le portier stéphanois a insisté sur la difficulté de venir chercher un résultat à Grenoble.

« C'est toujours compliqué de venir ici. C'est une équipe qui n'a perdu que deux matchs cette saison à domicile. C'est encore plus compliqué quand on est sur une série de cinq victoires. Faire durer la série était très difficile car cinq victoires de suite, ça ne s'est pas vu beaucoup dans le championnat de Ligue 2. »

Le gardien de l’ASSE retient malgré tout le point pris et la solidité défensive affichée par les Verts. Une base importante pour la suite du championnat.

Un premier match réussi pour Maubleu

Au-delà du résultat, Brice Maubleu peut se satisfaire de sa prestation personnelle. Pour sa première apparition en championnat avec l’ASSE, il repart avec un clean sheet.

« Au final, on prend un point, on avance, il faudra bonifier ce point la semaine prochaine. On est sur trois clean sheets en cinq matchs et là ça en fait un autre. Pour mon premier match de championnat, ça fait plaisir. »

Le gardien stéphanois a également rapidement tourné son regard vers la prochaine échéance. L’ASSE recevra Annecy lors de la prochaine journée, avec l’objectif de transformer ce point pris à l’extérieur en victoire.

« Maintenant on se projette sur Annecy car le match est passé. On se prépare pour la semaine prochaine. »

Les Verts poursuivent donc leur série sans défaite et confirment leur solidité défensive. Une dynamique que les hommes de Philippe Montanier tenteront de prolonger dès la semaine prochaine à Geoffroy-Guichard contre Annecy.