Titulaire face à Grenoble, Julien Cardinal a dû céder sa place en seconde période après une gêne musculaire à la cuisse. Une sortie préventive décidée en concertation avec le staff de l’ASSE. Philippe Montanier s’est voulu rassurant après la rencontre.

L’ASSE repart de Grenoble avec un point après un match fermé conclu sur un score nul et vierge (0-0). Mais au-delà du résultat, les regards se sont tournés vers Julien Cardinal. Le défenseur stéphanois a quitté ses partenaires à la 80e minute après avoir ressenti une gêne musculaire à la cuisse.

Une sortie qui a immédiatement suscité l’inquiétude du côté des supporters stéphanois. Finalement, plus de peur que de mal selon Philippe Montanier. L’entraîneur des Verts a expliqué que son joueur avait signalé une douleur dès la pause et que la décision de le remplacer a été prise pour éviter une blessure plus sérieuse.

ASSE : Cardinal remplacé par précaution

Après la rencontre, Philippe Montanier s’est exprimé au micro de BeIN Sports. Le technicien stéphanois a rapidement rassuré sur l’état de santé de son défenseur.

Selon lui, Julien Cardinal a eu le bon réflexe en signalant rapidement sa gêne musculaire. Une décision qui a permis au staff de gérer la situation sans prendre de risque inutile.

« Ça va plutôt bien pour Le Cardinal. À la mi-temps il a déjà dit que ça tiraillait un peu. Le but c’était qu’il n’aille pas jusqu’à la blessure », a expliqué l’entraîneur de l’ASSE.

Dans ces conditions, le changement était presque logique. À la 78e minute, Dennis Appiah est entré en jeu pour prendre le relais dans l’arrière-garde stéphanoise. Un remplacement qui s’inscrit dans la gestion de l’effectif, un aspect que Montanier a tenu à mettre en avant.

ASSE : Montanier souligne la profondeur de l’effectif

Le coach stéphanois a également insisté sur la capacité de son groupe à s’adapter. Plusieurs joueurs peuvent occuper différents postes en défense, ce qui permet de gérer ce type de situation sans bouleverser l’équilibre de l’équipe.

Kevin Pedro peut notamment dépanner dans l’axe, tandis que Dennis Appiah a répondu présent lors de son entrée en jeu face à Grenoble.

« On a Kevin (Pedro) qui peut passer dans l’axe et Dennis (Appiah) qui a fait une super entrée. On est tout un groupe préparé et personne n’est irremplaçable », a ajouté Philippe Montanier.

Un message clair qui souligne la philosophie collective du groupe stéphanois cette saison. Chaque joueur doit être prêt à répondre présent, que ce soit au coup d’envoi ou en cours de match.

La bonne nouvelle reste surtout la gestion intelligente de Julien Cardinal. En acceptant de sortir avant que la douleur ne s’aggrave, le défenseur a peut-être évité une blessure plus longue.

« Il a eu l’intelligence de sortir avant que ce soit plus grave », a conclu Montanier.

Un soulagement pour l’ASSE, qui pourrait donc récupérer rapidement son défenseur pour les prochaines échéances.