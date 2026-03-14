Ce samedi soir au Stade des Alpes, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse de Grenoble dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans une lutte serrée pour la montée et la place de leader. Après leur succès convaincant face au Red Star (2-0) la semaine précédente, les Stéphanois voulaient confirmer leur excellente dynamique à l’extérieur. Au final, Grenoblois et Stéphanois n'ont pu se départager (0-0). À l’issue de la rencontre, plusieurs joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés du match.

Lucas Bernadou (Grenoble) : « Des regrets, je ne sais pas. Mais je pense qu’on a fait un bon match, assez complet. Le problème, aujourd’hui, c’est qu’on ne marque pas. On a pourtant eu les occasions. Mais dans l’ensemble, je pense qu’on a fait une bonne prestation. Défensivement, on a été solides. On a réussi à presser par moments et à leur faire mal.

C’est vrai que ça fait maintenant cinq ou six matchs où on pêche dans le dernier geste. Mais aujourd’hui, il y a quand même du positif. Comme je l’ai dit, on s’est créé des occasions, que ce soit en contre ou sur phases arrêtées. Maintenant, on va essayer d’aller chercher le maintien le plus vite possible.

Je suis content de mon match. Mais aujourd’hui, c’est surtout une performance collective. Encore une fois, je termine avec des crampes. J’espère que ça va me laisser tranquille pour les prochains matchs. Mais je me sens de mieux en mieux ici, donc c’est positif. »

Maubleu (ASSE) : "S’il y avait un match que j’aurais signé pour jouer cette année, c’était ici"

Brice Maubleu (ASSE) : « J’avais à cœur de faire un clean sheet ici, parce que j’ai joué pas mal de matchs dans ce stade. Notre série continue aussi : on n’a toujours pas perdu depuis six matchs. On prend un point à l’extérieur et ce n’est jamais facile. Enchaîner les victoires comme on l’a fait, c’est très compliqué. On aurait même pu être l’une des premières équipes de l’histoire à faire six victoires d’affilée. Ici, c’est toujours difficile de prendre des points : ils n’ont perdu que deux matchs cette saison à domicile. Donc on continue d’avancer et il reste encore des matchs d’ici la fin de saison.

S’il y avait un match que j’aurais signé pour jouer cette année, en plus de celui à Saint-Étienne, c’était ici. Le destin a fait que c’est tombé comme ça. Gautier ne se blesse jamais, mais il s’est blessé la semaine dernière. Franchement, j’avais l’impression d’être dans mon jardin : toute ma famille était là, mes amis aussi. L’ambiance était incroyable. En plus, on était sur une série de victoires, on défend bien en ce moment. Tout était réuni pour que je fasse un bon match. J’avais surtout envie d’aider l’équipe, parce qu’on joue aussi quelque chose d’important avec cette montée. »