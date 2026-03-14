Des incidents ont éclaté en marge de Grenoble – ASSE ce samedi soir. Une bagarre entre supporters des deux camps a fait plusieurs blessés légers avant même le coup d’envoi de cette rencontre de Ligue 2.

La soirée de Ligue 2 entre Grenoble et l’AS Saint-Étienne n’a malheureusement pas débuté dans le calme. Deux heures avant le coup d’envoi de la rencontre, des affrontements ont opposé des supporters des deux clubs aux abords du stade des Alpes.

Selon les informations de l'équipe communiquées par la préfecture de l’Isère, ces échauffourées ont impliqué une vingtaine de personnes. Les incidents se sont produits peu après 18 heures, au moment de l’arrivée des cars transportant les supporters stéphanois à proximité de l’enceinte grenobloise.

Le bilan fait état de dix blessés légers. Parmi eux, quatre supporters grenoblois et quatre supporters stéphanois. Deux policiers ont également été touchés lors de l’intervention des forces de l’ordre.

Grenoble – ASSE : les forces de l’ordre interviennent rapidement

Face à la situation, les forces de police ont dû intervenir pour mettre fin aux affrontements. Selon les services de l’État, les agents ont fait usage de grenades lacrymogènes afin de disperser les individus impliqués.

L’intervention s’est toutefois révélée rapide. L’ordre a été rétabli en quelques minutes seulement, permettant d’éviter une escalade plus importante des violences aux abords du stade.

Dans son communiqué, la préfecture précise que la préfète de l’Isère a tenu à adresser son soutien aux deux policiers blessés lors de cette intervention.

Un match sous tension

Ces incidents ont terni l’avant-match de cette rencontre de Ligue 2 entre Grenoble et l’AS Saint-Étienne. Sur le terrain, la tension s’est finalement traduite par une rencontre fermée entre les deux équipes.

Le derby régional n’a pas trouvé de vainqueur. Les deux formations se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0), au terme d’un match disputé mais pauvre en occasions franches.

Si la rivalité sportive reste forte entre les deux clubs, les incidents survenus avant la rencontre rappellent malheureusement que certaines tensions dépassent parfois le cadre du terrain.

L’essentiel reste néanmoins que les blessures constatées soient légères et que la situation ait pu être maîtrisée rapidement par les forces de l’ordre.