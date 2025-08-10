L'ASSE affrontait Laval pour cette 1ère journée de Ligue 2. Les hommes du coach, Eirik Horneland avaient à coeur de bien débuter leur opération remontée dans un championnat qu'ils ont quitté il y a un peu plus d'un an. Malheureusement, les Verts ne sont pas repartis avec les 3 points et ont dû concéder le nul (3-3). Une opération qui laisse des regrets, mais enclenche toutefois le compteur point. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (5)

Le gardien stéphanois a alterné le bon et le moins bon. S’il a réalisé une parade importante dès le retour des vestiaires face à Thomas, il n’a pas pu éviter le doublé de Tchokounté, malgré avoir anticipé du bon côté sur le penalty. Pas de grosse erreur individuelle, mais il n’a pas non plus sauvé la maison verte sur les moments clés.

Ebenezer Annan (5)

Actif sur son couloir gauche, il a multiplié les centres, notamment pour Boakye et Ferreira, sans toujours trouver preneur. Son apport offensif a été intéressant, mais il a souffert physiquement, finissant par sortir sur crampes. Solide sans être décisif.

Mickaël Nadé (3)

Soirée cauchemardesque pour le défenseur central, fautif sur les deux premiers buts lavallois. D’abord oublié au marquage sur la tête de Tchokounté, puis coupable d’une faute entraînant un penalty. Son manque de concentration a coûté cher à l’ASSE.

Chico Lamba (5)

Pour sa première officielle, il a montré des qualités dans la relance et une bonne présence dans les duels aériens. Cependant, il n’a pas toujours réussi à contenir l’activité de l’attaque mayennaise et doit encore trouver ses repères avec Nadé.

Dennis Appiah (3)

Souvent en difficulté face à Kokolo, il a été régulièrement pris de vitesse. Sa montée en début de match aurait pu être payante mais il a buté sur Samassa. Défensivement, ses errements ont pesé dans les vagues adverses.

Luan Gagdebeku (6)

Plein d’envie et actif dans l’entrejeu, il a su gratter des ballons et proposer des solutions dans la relance. Sa combativité lui a valu d’être ciblé par les fautes adverses en fin de match. Une prestation encourageante.

Florian Tardieu (5)

Précieux dans la distribution, mais parfois trop lent dans les transmissions. Quelques coups de pied arrêtés bien frappés mais sans réel danger. Solide dans le placement, il a manqué d’impact pour contrôler le tempo après la pause.

Ben Old (6)

Buteur sur un service de Boakye, il a été un poison pour la défense lavalloise par ses déplacements intelligents. Présent aussi à la création, il a manqué un peu de tranchant pour mettre l’ASSE définitivement à l’abri avant sa sortie.

Irvin Cardona (6)

Buteur opportuniste après un service de Moueffek, il a bien débuté la rencontre. Moins en vue ensuite, notamment quand il a dû coulisser pour aider Appiah. Remplacé logiquement après l’heure de jeu.

Augustine Boakye (7)

Buteur et passeur, il a été l’un des grands artisans de l’animation offensive. Sa qualité technique et sa vision du jeu ont fait mal à Laval. Actif jusqu’à sa sortie, il confirme qu’il peut être un élément clé cette saison.

⭐ Aïmen Moueffek (8)

Le meilleur Stéphanois. Impliqué sur deux buts, il a multiplié les courses, récupérations et percées balle au pied. Toujours juste dans ses choix, il a été le moteur du jeu vert. Sa sortie a coïncidé avec un léger recul de l’ASSE.

👔 Eirik Horneland (5)

Le coach a vu son équipe produire du jeu offensif intéressant mais gâcher l’occasion de tuer le match. Ses choix de remplacement n’ont pas permis de maintenir la même intensité. Il faudra rapidement corriger les errements défensifs aperçus.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.