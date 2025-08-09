Ce samedi à 20h00, l’AS Saint-Étienne débute son championnat de Ligue 2 sur la pelouse du Stade Francis-Le Basser. Une première journée qui porte déjà de lourds enjeux pour une équipe stéphanoise en quête de relance après une préparation médiocre. Voici le 11 choisi par Eirik Horneland.

Reléguée en fin de saison dernière, l’ASSE n’a pas eu l’été espéré pour reconstruire sereinement. Si le changement de coach avec l’arrivée d’Eirik Horneland en cours de saison dernière a suscité un souffle nouveau, le mercato n’a pas encore permis de stabiliser l’effectif. Plusieurs joueurs sont sur le départ, d'autres en instance de reprise ou de transfert, et les incertitudes se multiplient à l’heure de lancer la saison.

Pour autant, cette première journée face à Laval, équipe solide et rodée à la Ligue 2, représente un premier test qui sera très observé. L’objectif est clair : prendre des points rapidement pour lancer une dynamique positive, dans un championnat dans lequel l'ASSE est annoncé comme un rouleau compresseur.

Laval – un adversaire à ne pas sous-estimer

Le Stade Lavallois, auteur d’une préparation convaincante, ne fera aucun cadeau. Sur leur pelouse, les hommes d’Olivier Frapolli tenteront de faire tomber un favori dès l'entame, comme ils avaient su le faire la saison passée contre d’autres cadors.

Avec un effectif peu remanié et une confiance intacte, Laval entend jouer sa carte à fond. Attention notamment à Maggiotti ou Sellouki, deux hommes en forme en pré-saison.

Les clés du match côté stéphanois

Côté ASSE, le club fait face à de nombreuses absences. Benjamin Bouchouari (suspendu), Joshua Duffus et Strahinja Stojkovic (non qualifiés), Pierre Ekwah, Lucas Stassin (absents), Maxime Bernauer, Mahmoud Jaber, Djylian N'Guessan (blessure), Yvann Maçon et Dylan Batubinsika (choix de l'entraîneur).

Le coach Horneland doit donc composer sans de nombreux cadres et devra donc trouver les solutions pour aligner la meilleure équipe possible à Laval. Un match capital pour lancer avec brio la saison.

Le 11 d'Eirik Horneland pour affronter Laval