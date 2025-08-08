L’AS Saint-Étienne officialise l’arrivée de Strahinja Stojkovic, jeune latéral droit serbe de 18 ans, en provenance de l’Étoile rouge de Belgrade.

Formé depuis l’âge de 7 ans à l’Étoile rouge de Belgrade, Strahinja Stojkovic n’a connu qu’un seul club avant de rejoindre les Verts. Pur produit du centre de formation le plus prestigieux de Serbie, il a gravi chaque échelon jusqu’à intégrer le groupe professionnel. Sa progression rapide l’a également conduit à défendre les couleurs de la sélection serbe, avec déjà 10 sélections chez les U19. Cette saison, il a participé à la phase de groupes de la Youth League, confirmant son potentiel au plus haut niveau européen.

Stojkovic, un talent prometteur pour l’ASSE

Puissant latéral droit, Stojkovic a alterné en 2025 entre le FK Grafičar, club satellite de l’Étoile rouge, et les rangs de l’équipe première. Avec six apparitions en championnat serbe, il a notamment disputé l’intégralité du match décisif face au Mladost Lucani, contribuant au 11ᵉ titre national de son club formateur. Sa capacité à défendre avec rigueur tout en apportant un soutien offensif en fait un profil idéal pour le projet d’Eirik Horneland.

Un renfort stratégique pour Horneland ?

Le coach stéphanois, séduit par le potentiel du joueur, s’est montré enthousiaste. Numéro 2 dans le dos, Stojkovic rejoint un effectif où il retrouvera Ebenezer Annan, arrivé quelques jours plus tôt de Belgrade. Ce recrutement s’inscrit dans la volonté de l’ASSE de miser sur de jeunes talents à forte marge de progression pour construire l’avenir.

Stojkovic prêt à relever le défi

Pour le principal intéressé, cette signature est un moment fort. Lié aux Verts jusqu’en 2029, Strahinja Stojkovic incarne à la fois l’avenir de l’ASSE et l’espoir d’un couloir droit solide et percutant dans les saisons à venir.

L'ASSE compte à présent quatre joueurs capable de couvrir le couloir droit de la défense. Ferreira, Appiah, Maçon et Stojkovic. Les dirigeants stéphanois comptent bien laisser du temps à ce jeune plein d'avenir.

