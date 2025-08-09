Formé à l’Olympique Lyonnais, Mattéo Commaret va vivre son premier match en Ligue 2 contre l’AS Saint-Étienne ce samedi à 20h. Pour le défenseur de Laval, l'affiche face à l'ASSE résonne forcément d'une manière bien particulière.

Le parcours de Mattéo Commaret ne ressemble à aucun autre. Longtemps espéré comme une future promesse du centre de formation de l’OL, il a connu un sacré revers en quittant la structure rhodanienne. Sa relance ? Elle passe par… Draguignan, en championnat départemental, loin des projecteurs.

À 23 ans, le défenseur s’apprête pourtant à faire ses débuts dans le monde professionnel. Et ce sera face à l’ennemi héréditaire : l’ASSE. Un symbole fort pour celui qui a grandi dans l'antichambre du Groupama Stadium : « S’il y a bien un truc que j’ai gardé de l’OL : c’est le derby. Toute ma carrière, ça me fera un truc. »

Commaret : "L'ASSE ? Tu ne penses qu’à ça, jour et nuit"

Ce n’est pas la première fois que Mattéo Commaret croise la route des Verts. Lorsqu’il évoluait sous les couleurs de Bourg-Péronnas, il avait déjà goûté à l’ambiance d’un affrontement face à Sainté : « Même à Bourg-Péronnas, on a joué Saint-Étienne en Coupe de France et c’était particulier (défaite 0-3, NDLR). Ce match, tu le prépares une à deux semaines avant et tu ne penses qu’à ça, jour et nuit. »

Un ressenti qui en dit long sur ce que représente l’ASSE pour les Lyonnais, même plusieurs années après avoir quitté Tola Vologe. Et si les retrouvailles sont forcément émotionnelles, l’ancien gone sait qu’il devra se montrer prêt, malgré une préparation perturbée.

Objectif samedi, malgré les pépins physiques

Car le défenseur lavallois revient tout juste d’un coup dur physique : « J’ai été malade et j’ai perdu quatre kilos donc j’ai moins joué que prévu pendant la préparation. J’espère être prêt pour samedi. »

Un point de vigilance pour Laval, qui misera sur l’engagement et la symbolique de l’affiche pour tenter l'exploit !

