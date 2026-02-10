Ce week-end, plusieurs anciens joueurs de l’ASSE se sont illustrés avec leur club respectif. Adil Aouchiche a brillé pour sa première avec Schalke, tandis que Loïs Diony s’est offert un doublé en Turquie.

Ils ont porté le maillot vert, on continue de les surveiller de loin aux quatre coins du monde. Plusieurs ex-Stéphanois ont marqué des points ce week-end, que ce soit en Europe ou ailleurs. Mention spéciale à Adil Aouchiche, tout juste transféré à Schalke 04, et déjà passeur décisif en Bundesliga 2.

Aouchiche lance parfaitement son aventure à Schalke

Arrivé en janvier en provenance d'Ecosse, Adil Aouchiche a connu ses premières minutes avec Schalke 04, actuel 2e de Bundesliga 2, à un point seulement du leader Darmstadt. Entré à la pause contre le Dynamo Dresde (2-2), l’ancien milieu de l’ASSE a rapidement fait la différence.

C’est lui qui délivre la passe décisive sur le premier but de son équipe, dans un match crucial pour la montée. Sa qualité technique pourraient lui peremttre de s'imposer et d'aider son équipe dans la course à la Bundesliga.

À 23 ans, Aouchiche pourrait enfin avoir trouvé le bon contexte pour relancer sa carrière et enchaîner les responsabilités dans un club mythique du football allemand.

Class is permanent 🍷@EdDzeko is now the oldest ever player to bag a brace in the 2. Bundesliga 📚👏#S04 | #S04SGD pic.twitter.com/Dbs1fltD7e — FC Schalke 04 (@s04_en) February 9, 2026

Diony retrouve l’efficacité en Turquie

Avec Manisaspor, Loïs Diony a signé une performance remarquée ce week-end. Titulaire contre Boluspor, il a marqué deux buts (53e et 88e) et a disputé l’intégralité de la rencontre, remportée 4-1.

L’ancien attaquant des Verts, en difficulté sur ses dernières saisons en France, retrouve des couleurs en Turquie.

Saint-Maximin, buteur avec Lens… puis expulsé !

Scénario fou pour Allan Saint-Maximin avec le RC Lens. Entré à la 61e minute contre Rennes, il a trouvé le chemin des filets dès la 78e.

Maçon, Batubinsika s'inclinent lourdement

En Grèce depuis janvier, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ont disputé l’intégralité du match avec Larisa, lourdement battu 4-1 par Panetolikos. Batubinsika a reçu un carton jaune à la 58e minute.

