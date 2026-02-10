Privé de nombreux titulaires, Guingamp reçoit une ASSE relancée sous Philippe Montanier. Sainté vise le podium.

L’AS Saint-Étienne (ASSE) aborde ce déplacement à Guingamp avec ambition. Une semaine après une victoire convaincante face à Montpellier (1-0), les Verts voudront confirmer leur réveil et recoller aux premières places de Ligue 2. Sous l’impulsion de leur nouvel entraîneur Philippe Montanier, le groupe semble avoir trouvé un nouvel élan.

De son côté, l’En Avant Guingamp reste embourbé dans une spirale compliquée, avec une infirmerie bien remplis.

Guingamp décimé avant de recevoir Saint-Étienne

Le match nul obtenu à Dunkerque (0-0) n’a pas effacé les inquiétudes côté breton. Sylvain Ripoll doit toujours faire face à une cascade d’absences.

Six joueurs manqueront à l’appel pour ce choc contre l’ASSE. Gautier Ott, Amine Hemia et Darly N’Landu sont déjà forfaits jusqu’à la fin de saison. À ces absences longues durées s’ajoutent celles d’Amadou Samoura (cuisse) et de Sohaib Naïr (lésion musculaire). Donatien Gomis fera quant à lui son retour après avoir purger sa suspension.

Certains éléments ont font leur retour (Mbemba, Kielt, Matumona, Gassama), mais le manque de rythme et de repères pourrait coûter cher à Guingamp face à un adversaire qui monte en puissance.

Philippe Montanier relance l'ASSE

Arrivé il y a une semaine pour succéder à Eirik Horneland, Philippe Montanier a rapidement imposé sa patte. Son premier test face à Montpellier a été concluant : une victoire solide, un bloc compact et un jeu plus direct.

Avec ce succès, l'ASSE est revenu à 4 points de Troyes (leader de L2) et à seulement 2 unités de Reims, deuxième. Le podium est à portée de main.

Le déplacement au Roudourou représente un vrai test pour mesurer la progression des Verts. Une victoire permettrait de valider le renouveau stéphanois et d’envoyer un signal fort à la concurrence. Réponse samedi soir. 22 heures.

Source : Ouest-France