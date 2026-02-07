Grâce au but de Le Cardinal, l’ASSE a signé une victoire précieuse face à Montpellier (1-0) dans un Chaudron une nouvelle fois incandescent.

Le stade Geoffroy-Guichard retrouvait son terrain une semaine après la réception de Boulogne-sur-Mer. Les Verts étaient déjà de retour à domicile. Mais cette fois, le contexte était différent. Un nouvel entraîneur prenait place sur le banc. Et l’ASSE devait répondre sur le terrain. Face à Montpellier, les Stéphanois ont livré un match accroché. Dominés en première, ils ont su faire preuve de patience. Avant de frapper au meilleur moment.

La première alerte arrive à la 16e minute. Mbuku est trouvé plein axe à 25 mètres. Son contrôle est propre. Sa frappe du gauche est rasante. Trop tendre toutefois pour surprendre Gautier Larsonneur, vigilant. L’ASSE souffre mais tient bon.

Les Verts répondent en contre. À la 43e minute, Boakye réalise un énorme travail côté droit. Il élimine deux défenseurs. Son centre trouve Miladinovic dans l’axe. Le numéro 29 tente un piqué du gauche. Il manque le cadre. Une occasion énorme. Juste avant la pause. À la mi-temps, le score est nul. Montpellier domine. Mais les meilleures situations sont stéphanoises.

ASSE – Montpellier : des Verts en souffrance mais toujours dangereux

Au retour des vestiaires, le scénario reste identique. Montpellier conserve la possession. L’ASSE attend. Les transitions rapides sont privilégiées. Le danger vient surtout des ailes. Cardona et Boakye cherchent la profondeur.

À la 67e minute, Saint-Étienne pense avoir laissé passer sa chance. Cardona centre depuis la droite. Boakye est seul dans la surface. L’attaquant se précipite. Sa frappe s’envole largement au-dessus. Le Chaudron retient son souffle. Une occasion franche manquée.

Le match semble se diriger vers un nul frustrant. Les Verts manquent de justesse dans le dernier geste. Montpellier pousse. Sans réellement accélérer. La tension monte à Geoffroy-Guichard. Chaque duel est disputé. Chaque ballon est contesté.

Le but de Le Cardinal fait exploser le Chaudron

À la 77e minute, tout bascule. Sur un corner parfaitement tiré par Miladinovic depuis la droite, le ballon arrive au second poteau. Le Cardinal surgit. Sa reprise de volée du pied droit est limpide. Imparable. Ngapandouetnbu est battu. Le Chaudron explose.

Ce but de Le Cardinal libère tout un stade. Il récompense la patience et la discipline des Verts. Longtemps dominée, l’ASSE n’a jamais paniqué. Elle gère ensuite son avantage avec sérieux. Le bloc reste compact. Les duels sont gagnés. Montpellier ne trouve plus la solution.

Score final : 1-0 pour l’ASSE. Une victoire précieuse. Et un premier succès encourageant sous les ordres de Philippe Montanier. Saint-Étienne n’a pas tout bien fait. Mais l’essentiel est là. L’efficacité. Et des points importants pour la suite.