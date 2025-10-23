De retour dans un Parc des Sports rénové, le FC Annecy s’apprête à accueillir l’AS Saint-Étienne pour un choc attendu de la 11e journée de Ligue 2. Si la joie de rejouer à domicile est bien réelle, Laurent Guyot se veut prudent face à un adversaire stéphanois qu’il décrit comme “blessé mais redoutable”.

Le retour du FC Annecy à la maison s’annonce chargé d’émotion. Plus de deux mois après le lancement de la saison, les Haut-Savoyards retrouvent leur pelouse hybride flambant neuve, sous un éclairage modernisé et dans une enceinte entièrement rafraîchie. L’événement promet d’attirer un public nombreux, d’autant que l’adversaire du soir n’est autre que Saint-Étienne, géant historique du football français.

Laurent Guyot, lui, préfère tempérer l’euphorie. « Il y a beaucoup de satisfaction, du plaisir de retrouver nos supporters, du plaisir de retrouver notre environnement. Mais le danger, c’est de mettre trop de joie et d’enthousiasme sur tout ce qui entoure ce match et d’oublier qu’il y a un adversaire de qualité sur le terrain », avertit le technicien annécien.

“Saint-Étienne a cette capacité à réagir”

Le coach haut-savoyard n’a pas oublié la démonstration des Verts à Montpellier (0-2), début octobre, quelques jours seulement après leur défaite contre Guingamp. « Sur les 25 premières minutes à Montpellier, c’était impressionnant. Il n’y a presque rien à faire quand c’est comme ça », reconnaît-il.

Selon lui, la réaction des Stéphanois après un revers doit servir d’avertissement. « C’est un adversaire blessé, mais qui a déjà prouvé par le passé qu’il savait réagir. On s’attend à un match très difficile. »

Troisièmes au classement et emmenés par un duo offensif performant (Stassin et Davitashvili, quatre buts chacun), les Verts restent une machine redoutable, notamment à l’extérieur, où ils ont enchaîné quatre succès consécutifs.

La vigilance avant tout pour Laurent Guyot

Pour Guyot, l’enjeu est clair : ne pas se laisser griser par le contexte. « Le danger, c’est de penser davantage aux invitations, au nouvel éclairage, à la pelouse, à tout ce qui est à côté. Mais ce n’est pas ça qui gagne les matchs. Les ingrédients pour l’emporter restent les mêmes, quel que soit le stade », martèle-t-il.

Les Annéciens se sont entraînés pour la première fois cette semaine sur leur nouvelle pelouse afin de “prendre leurs marques”. Une adaptation nécessaire avant un retour à domicile attendu par tout un peuple rouge et blanc.

Le maintien toujours en ligne de mire

Malgré la victoire précieuse obtenue à Clermont (1-0), le coach du FCA garde la tête froide. « Notre situation n’est pas confortable. On a encore beaucoup de points à prendre pour atteindre notre objectif prioritaire : le maintien. »

Annecy, qui compte 12 points après dix journées, sait qu’il lui faudra capitaliser sur cette série de trois matchs en six jours (Saint-Étienne, Rodez, Boulogne) pour consolider son classement. « Même un point a son importance. Trois matchs, c’est beaucoup de points en jeu, il faut les gérer intelligemment. »

Une philosophie inchangée pour Laurent Guyot

Pour autant, Guyot n’entend pas bouleverser son approche de jeu malgré la nouvelle pelouse. « Non, notre manière de faire ne change pas. Quand on joue à l’extérieur sur de bonnes pelouses, on ne change pas notre style non plus. On va continuer à jouer avec nos principes. » Attaché à un pressing haut et à un collectif soudé, le coach reste fidèle à l’identité de son équipe : « Depuis cinq saisons, on joue de la même manière. C’est notre marque de fabrique. »

Le message est clair : samedi soir, Annecy veut savourer le retour de son public, sans perdre de vue l’essentiel — tenir tête à un Saint-Étienne revanchard.