Deux mois après le début de la saison, le FC Annecy retrouve enfin son Parc des Sports rénové. Un moment attendu par tout un club, mais aussi un rendez-vous périlleux face à une équipe stéphanoise blessée et en quête de réaction. Coup d’envoi samedi à 20h.

C’est une petite renaissance pour le FC Annecy. Samedi soir, face à l’AS Saint-Étienne, les Haut-Savoyards rejoueront enfin dans leur antre historique après plusieurs semaines d’exil à Dijon. Le Parc des Sports a fait peau neuve : nouvelle pelouse hybride, éclairage modernisé, système de vidéosurveillance, piste d’athlétisme rénovée et buvettes remises à neuf.

« Il y a beaucoup de satisfaction de retrouver nos supporters et notre environnement, mais le danger est de mettre trop de plaisir et d’oublier qu’il y a un adversaire de qualité », a prévenu, pour le Dauphiné Libéré, Laurent Guyot, conscient du défi que représente le retour à domicile.

L’attente sera comblée dans un stade à guichets fermés, où les 2 500 places du parcage visiteurs, réservé aux supporters stéphanois, se sont écoulées en… quatorze minutes. Une ambiance chaude en perspective, pour un choc qui sent bon la Ligue 2 de haut niveau.

Annecy veut capitaliser sur son succès à Clermont

Après avoir glané une précieuse victoire à Clermont (1-0) le week-end dernier, Annecy a pris un peu d’air sur la zone rouge. De quoi aborder ce retour à la maison avec confiance, mais sans excès. « Elle nous a permis de souffler un petit coup, mais il ne faut pas se reposer là-dessus », rappelle le défenseur Julien Kouadio.

Les chiffres parlent pour le FCA : avec seulement 85 tirs concédés cette saison, Annecy présente la meilleure défense statistique du championnat. Un socle défensif solide qu’il faudra opposer à la puissance offensive stéphanoise.

Saint-Étienne, un adversaire blessé et redouté

L’ASSE se déplace en Haute-Savoie avec la volonté de réagir. Battus à domicile par Le Mans (2-3), les Verts restent troisièmes du championnat à trois points du leader Troyes. Mais leur efficacité offensive inquiète toujours leurs adversaires : Saint-Étienne est la formation qui tire le plus en Ligue 2 (146 tentatives) et compte dans ses rangs les deux co-meilleurs buteurs du club, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili (4 buts chacun), ainsi que le meilleur passeur du championnat, Augustine Boakye (5 passes décisives).

Laurent Guyot reste prudent : « Ce qui m’inquiète, c’est leur capacité à réagir. Après leur défaite face à Guingamp, ils avaient été impressionnants à Montpellier. Quand ils jouent comme ça, il n’y a presque rien à faire. »

Les Stéphanois ont en effet remporté leurs quatre derniers déplacements en championnat. Une cinquième victoire d’affilée à l’extérieur, une performance plus vue depuis 1979, serait historique.

Les joueurs d'Annecy retrouvent leurs repères

Pour la première fois, les hommes de Guyot ont foulé ce jeudi matin leur nouvelle pelouse hybride. « J’ai vu le terrain, mais je n’ai pas encore les sensations », confiait l’entraîneur annécien, prudent. L’objectif : « s’approprier les lieux » avant le grand rendez-vous.

Ce retour au Parc des Sports représente bien plus qu’un simple match : c’est le symbole d’une continuité retrouvée pour un club qui a dû s’exiler quatre rencontres durant. « Évidemment, il y a eu un impact, confie Guyot. On aurait pris quelques points de plus avec nos supporters, j’en suis persuadé. »

Un rendez-vous de prestige face à l'ASSE

Avec un stade plein, une pelouse neuve et un adversaire prestigieux, Annecy s’offre une soirée digne d’un retour au premier plan. Reste à savoir si les Haut-Savoyards sauront dompter l’événement. Car en face, les Verts ont montré qu’ils savaient toujours rebondir quand ils sont blessés.

FC Annecy - AS Saint-Étienne, samedi 20h, Parc des Sports.