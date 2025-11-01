Cueillis à froid dès la première minute, les Verts de l’ASSE s’inclinent face au Red Star (2-1) et voient leur belle dynamique stoppée net. Un revers frustrant après la belle victoire contre Pau.

Après avoir surclassé Pau, l’AS Saint-Étienne abordait ce déplacement à Saint-Ouen avec ambition. Mais le match a basculé dès les premières secondes. Sur une action anodine, Ferreira se manque et offre un boulevard à Durand. L’attaquant audonien, plein de sang-froid, ajuste Larsonneur d’une frappe précise dans le petit filet opposé (1-0, 1ʳᵉ).

Les hommes d’Eirik Horneland, privés une nouvelle fois de leurs supporters en raison d’une interdiction de déplacement, tentent de réagir. Ferreira, proche de se racheter, voit sa tête repoussée sur la ligne par Haag (14e). Malgré quelques intentions, les Stéphanois peinent à poser leur jeu et butent sur un Red Star bien organisé, sûr de sa force.

Le doublé de Durand assomme l'ASSE

Le Red Star, l’une des équipes les plus en forme du championnat, profite pleinement des erreurs défensives stéphanoises. À la demi-heure de jeu, Sylla déborde Nadé et centre fort devant le but. Durand, encore lui, surgit au second poteau pour inscrire le doublé (2-0, 31e).

Deux tirs cadrés, deux buts : un réalisme chirurgical qui contraste avec la fébrilité verte. Ni Khaoui ni Cardona ne parviennent à trouver la faille avant la pause. L’ASSE rentre aux vestiaires avec deux buts de retard et beaucoup de doutes.

Davitashvili entretient l’espoir… avant la désillusion

Au retour des vestiaires, Horneland tente de relancer son équipe. Khaoui manque une première opportunité sur penalty, voyant son tir repoussé avant de marquer en position de hors-jeu (63e).

C’est finalement Davitashvili qui redonne un peu d’espoir à la 71e minute. Sur un coup franc malin, le Géorgien surprend Poussin d’une frappe rasante côté droit (2-1). Les Verts se ruent à l’attaque, mais le Red Star tient bon. Malgré un dernier quart d’heure sous tension, les Stéphanois ne reviendront pas.

Ce revers (2-1) met fin à la bonne série des Verts, qui devront rebondir dès la prochaine journée pour ne pas perdre le contact avec le haut du classement.