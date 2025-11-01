Solide vainqueur mardi (6-0), l’AS Saint-Étienne clôture sa semaine à trois matchs par un déplacement dans le mythique stade Bauer du Red Star. Troisièmes ex aequo avec 23 points, les Verts disputent donc une confrontation directe face à un concurrent au classement. Battus 3-0 à Dunkerque, les Franciliens auront à cœur de se racheter à domicile.

Après cette lourde défaite, le Red Star a d’ailleurs déposé deux réserves techniques. En attendant que la Ligue statue sur ces dernières, le championnat reprend ses droits. Pour le compte de la treizième journée de Ligue 2 BKT, les Audoniens reçoivent les Stéphanois.

Un choc entre deux clubs historiques du football français, mais assez rare, puisque la dernière confrontation en championnat remonte au 10 mars 1999 (victoire 2-1 de l’ASSE) alors que les deux équipes évoluaient déjà en Ligue 2.

Après une soirée de multiplex mardi, les Verts retrouvent le prime time et leur horaire privilégié du samedi soir, à 20 heures.

Pour l’occasion, comme à son habitude, Florian Genton est présent sur la pelouse de Bauer où il retrouve le board francilien avec Patrice Haddad (président) et Grégory Poirier (entraineur).

La formation, cheval de bataille du Red Star.

résident du Red Star depuis 2008, Patrice Haddad s’est confié sur le projet audonien :

« Jusqu’ici, nous étions en Ligue 2 à Jean-Bouin. Être aujourd’hui en Ligue 2 à Bauer, pour recevoir l’AS Saint-Étienne, c’est la concrétisation d’un travail collectif. La Seine-Saint-Denis est un territoire de footballeurs. Nous sommes en phase 1 du développement de notre centre de formation et souhaitons bâtir une équipe première issue de nos propres joueurs.

Recevoir Saint-Étienne à Bauer, c’est particulier. On les avait affrontés au Stade de France en 1999 pour les 100 ans du club, et on s’est recroisés en Coupe depuis. Nous sommes à notre place. Nous savons le travail accompli, eux peut-être un peu moins du fait de leur statut. Mais c’est un match merveilleux à jouer. »

Ils sont calibrés pour la Ligue 1

Le coach du Red Star, Grégory Poirier, s’est exprimé à son tour, plus concentré sur le terrain :

« C’est un sentiment de fierté de recevoir un club historique comme Saint-Étienne. Le deuxième contre le troisième, c’est top ! On veut aller le chercher. Les joueurs ont tous envie de disputer ce match. En fonction des aspects tactiques et managériaux, on a essayé de préparer au mieux la rencontre.

On sait qu’à domicile, on doit faire mieux. L’équipe de Saint-Étienne est calibrée pour la Ligue 1, mais nous avons aussi des arguments à faire valoir. À nous de nous donner les moyens. »

Un match déterminant donc, ou l'AS Saint-Etienne encore une fois sera très attendu. C'est une confrontation direct et une belle fête pour les supporters verts du Red Star.