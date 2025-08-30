L’ASSE reçoit Grenoble dans quelques minutes dans un Chaudron qui espère vivre la même soirée que face à Rodez. Voici la compo des Verts pour cette 4ème journée de Ligue 2.

L’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre un moment clé de son début de saison. Avant la trêve internationale, les Verts accueillent Grenoble pour la 4ᵉ journée de Ligue 2. Un choc régional qui s’annonce déjà crucial pour conforter le statut de leader conquis après trois rencontres solides (2 victoires, 1 nul).

Un casse tête défensif à venir pour Horneland ?

Car si l’ASSE affiche une belle dynamique sur le terrain, l’infirmerie reste bien remplie. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika ne sont toujours pas partis, et rien ne laisse présager un retour à court terme. Pierre Ekwah, lui aussi, n’a pas encore réintégré l’entraînement collectif.

Autre mauvaise nouvelle : Benjamin Bouchouari continue de souffrir du dos, une blessure tenace qui freine son retour. Quant à Djylian N’Guessan, il faudra patienter jusqu’après la trêve pour le revoir, après sa lésion musculaire contractée en juillet.

Dans ce contexte, le coach norvégien doit bricoler et chercher des alternatives. L’espoir vient du côté de Maxime Bernauer, de retour dans le collectif et qui pourrait candidater pour une place contre Grenoble. En revanche, l’inquiétude demeurait pour Dennis Appiah et Ebenezer Annan, tous deux touchés à la cheville et dont l’indisponibilité de 4 semaines va forcer des ajustements défensifs. Aïmen Moueffek était également touché à la cheville et incertain pour cette rencontre. Zuriko Davitashvili a lui été malade en fin de semaine. Les deux joueurs sont bien présents dans le groupe.

Cette cascade de blessures pousse Horneland à puiser dans la profondeur de son effectif, tout en mettant en lumière la nécessité d’un équilibre fragile. Si l’attaque stéphanoise tourne bien depuis le début de saison, c’est la solidité défensive qui doit également se confirmer. Véritable force des Verts pour monter, il y a 2 saisons, il faudra à nouveau compter sur une défense compacte et solide pour retrouver l’élite en mai prochain.

La composition de l’ASSE