Prêté cet été par l’AS Saint-Étienne, Enzo Mayilla poursuit son apprentissage du haut niveau avec l’Aubagne FC, pensionnaire de National. Le jeune attaquant de 19 ans, formé dans la Génération Verte et devenu professionnel à l’hiver 2024, a prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en 2028. Il a rejoint les Bouches-du-Rhône avec pour objectif clair : enchaîner les minutes et accumuler de l’expérience.

Ce vendredi 26 septembre, Mayilla et l’Aubagne FC se déplaçaient à Bondoufle pour affronter le FC Fleury 91 dans le cadre de la 8ᵉ journée de National. C'était une affiche inédite entre deux équipes qui ne s’étaient encore jamais croisées. Les Franciliens abordaient cette rencontre depuis la 7ᵉ place du classement. À ce moment-là, Aubagne occupait la 8ᵉ position après un début de saison solide. Le match était arbitré par Maxime Jamet.

Un premier but libérateur pour Mayilla

Quinze jours auparavant, Enzo Mayilla avait franchi une étape importante en inscrivant son premier but de la saison sous les couleurs aubagnaises. Titularisé pour la troisième fois consécutive, le jeune Stéphanois avait ouvert le score dès la 9ᵉ minute contre Quevilly, parfaitement lancé par son coéquipier Chaban. D’une finition clinique, il avait ajusté le gardien adverse pour inscrire son premier but en National. Ce but avait récompensé la montée en puissance de Mayilla. Ses titularisations répétées montrent la confiance de son entraîneur ainsi que sa progression au sein d'une écurie de National.

Résumé de la rencontre

Arrivé à Aubagne pour gagner du temps de jeu, l’ancien buteur des Verts profite de ce passage en National pour enchaîner les minutes et gagner en régularité. Depuis son arrivée et avant la rencontre qui vient de se disputer, Aubagne n’a pas connu la défaite. L'équipe reste sur un match nul prometteur face à Versailles (1-1), une formation ambitieuse du championnat.

Aubagne s’est imposé 2-0 sur la pelouse de Fleury ce week-end. Les Provençaux ont fait la différence en seconde période grâce à Kaddouri, auteur de l’ouverture du score à la 46e minute sur une passe décisive d’Enzo Mayilla, et à Chaban, buteur en fin de match. Titulaire, le stéphanois a livré une prestation solide avant de céder sa place à la 81e minute au jeune Mokrane Bentoumi. Avec ce succès à l’extérieur, Aubagne confirme son bon début de saison et grimpe à la sixième place !