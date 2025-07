Ce vendredi soir, l’ASSE clôturait son second stage estival par une rencontre face au Paris FC. Après une dizaine de jours à Aix-Les-Bains, les hommes d’Eirik Horneland disputaient leur 4ème et avant dernier match de préparation. Resumé de la rencontre.

Il y a 1 semaine, les Verts connaissaient leur première défaite lors de la pré-saison. Face au Servette, l’ASSE a pourtant fait bonne impression avec son équipe type avant d’être renversée en seconde période. Irvin Cardona avait ouvert la marque peu avant la pause. Les stéphanois encaisseront 3 buts lors de la dernière demi-heure avant de réduire l’écart à la 87ème par Augustine Boakye.

Face au Paris FC, l’ASSE avait l’occasion de poursuivre sa montée en puissance physique à 2 semaines du retour à la compétition. Face à un adversaire qui sera ambitieux en Ligue 1 cette saison, Eirik Horneland avait prévu d’offrir plus de temps de jeu à ses joueurs majeurs.

Un cauchemar vert en première période face au Paris FC

XI de départ : Larsonneur - Appiah, Bernauer, Chico, Traore - Moueffek, Jaber, Tardieu - Old, Boakye, Cardona.

Dès la 3e minute de jeu, l’ASSE s’est pourtant offert la première occasion : bien servi par Moueffek, Ben Old déborde sur le côté avant de repiquer dans l’axe et d’enrouler une frappe qui frôle le montant parisien. Une entame encourageante rapidement refroidie… À la 7e minute, après une faute très contestée de Lassana Traoré, Kebbal envoie une passe millimétrée pour Marchetti qui conclut sans trembler : 1-0 pour le Paris FC. Les Parisiens continuent de faire mal : à la 17e, Kebbal fixe Traoré avant d’enrouler une frappe captée par Larsonneur. Mais le chef-d’œuvre intervient à la 25e : sur un coup franc rapidement joué, Kebbal feinte face à Traoré, qui se jette, avant d’armer une frappe splendide en pleine lucarne. 2-0.

L’ASSE tente de réagir cinq minutes plus tard avec un bon centre d’Appiah repris par Ben Old, dont la frappe heurte violemment la barre. Le tournant ? Sans doute. Car deux minutes plus tard, Marchetti, en état de grâce, slalome entre quatre défenseurs stéphanois et trompe un Larsonneur impuissant. À la pause, les Verts sont menés 3-0 dans un match où tout semble leur échapper.

Une seconde période plus équilibrée, mais sans réaction concrète

Le second acte débute avec un premier changement côté stéphanois : Moueffek cède sa place à Gadegbeku. Les débats restent calmes jusqu’à l’heure de jeu, marquée par un triple changement : Duffus, Nade et Miladinovic font leur entrée. Une inspiration qui porte ses fruits dans la foulée. Sur une récupération haute de Duffus, ce dernier lance une offensive éclair aux côtés de Cardona et Miladinovic, mais la tentative du Serbe est sauvée in extremis sur sa ligne par un défenseur parisien. Moins tranchants que lors du premier acte, les Parisiens laissent davantage d'espaces. Les changements, des deux côtés, participent à un rééquilibrage général du match. Pour autant, les Verts peinent toujours à se montrer réellement dangereux, malgré l’impact intéressant de Duffus dans l’entrejeu. Le score n’évoluera plus : 3-0, un rappel à l’ordre sévère pour les hommes d’Eirik Horneland à deux semaines de la reprise du championnat.