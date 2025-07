Opposée au Paris FC à Thonon ce vendredi à 19h, l’ASSE poursuit sa préparation estivale avant la reprise de la Ligue 2. Surprise au cours de la rencontre : Joshua Duffus, non encore officialisé, a disputé ses premières minutes avec les Verts.

À deux semaines du déplacement au Stade Lavallois en ouverture du championnat, les Stéphanois affinent leurs automatismes. Après plusieurs matchs de préparation plutôt rassurants, ce test face à un concurrent direct du championnat avait tout d’un véritable galop d’essai.

Eirik Horneland a profité de cette opposition pour donner du temps de jeu à un maximum d’éléments, tout en peaufinant son onze-type. Défensivement, les automatismes semblent se dessiner. Au milieu, le duo Tardieu-Jaber continue de convaincre. Et en attaque, si l’efficacité reste encore perfectible, la dynamique de groupe est bien là.

Mais c’est surtout un nom qui a attiré l’attention des supporters sur les réseaux sociaux, plus précisément sur le compte X (ex-Twitter) du club…

Joshua Duffus, "celui dont on ne peut pas dire le nom"

Surprise dans l’annonce de la composition de l’équipe : un remplaçant a été mystérieusement désigné sous l’appellation « celui dont on ne prononce pas encore le nom ». Une manière subtile (et malicieuse) pour le community manager du club de pointer du doigt une recrue non encore officialisée… mais bel et bien présente.

Il s’agissait évidemment de Joshua Duffus, dont l’arrivée est annoncée depuis plusieurs jours en exclusivité sur notre site, mais que les lenteurs administratives empêchent encore d’officialiser. Le joueur, malgré l’attente, a bien pris part à la rencontre, entrant en seconde période.

Ce clin d’œil digital a rapidement enflammé les supporters sur les réseaux sociaux. Une manière originale et bien sentie d’intégrer le joueur avant même son annonce officielle.

Joshua Duffus, premières minutes sous le maillot stéphanois

Aligné en seconde période, à partir de la 60e, Joshua Duffus a donc disputé ses premières minutes sous les couleurs de l’ASSE avec le numéro 17. Le joueur, en attente de qualification, a pu se familiariser avec ses nouveaux coéquipiers et le style de jeu de sa nouvelle équipe.

Sur le terrain, il a montré de la disponibilité, une belle capacité à se projeter, et un volume de jeu intéressant. Bien qu’il soit encore trop tôt pour en tirer des conclusions, ses premières impressions sont encourageantes.

L’ASSE semble donc tenir là un renfort de qualité. Il reste désormais à espérer que les démarches administratives soient rapidement bouclées pour qu’il puisse être qualifié d’ici le match face à Laval, prévu dans deux semaines en Mayenne.